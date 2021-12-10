خالد القحطاني : ماريجا مع جوميز في رأس التشكيلة حالة مكررة تظهر الهلال عاجز

ماجد محمد (صدى):
علق المحلل الرياضي خالد القحطاني على مباراة الهلال والتي تعادل فيها سلبيا مع نظيره الفيحاء، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال القحطاني عبر صفحته على تويتر :"المشكلة أكبر من إهدار نقاط مؤجلتين متتالية، المشكلة في تركيبة الهلال التي يدخل بها جارديم أمام الأندية التي معلوم مسبقا أنها ستدافع بـ8لاعبين على الاقل".
وتابع، "توظيف ماريجا مع جوميز في رأس التشكيلة يعني انك ستفقدهم وتفقد من كان يصنع لأحدهم،هذه حالة مكررة تُظهر الهلال "عاجز".