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خالد القحطاني : ماريجا مع جوميز في رأس التشكيلة حالة مكررة تظهر الهلال عاجز

منذ 5 ساعات
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خالد القحطاني : ماريجا مع جوميز في رأس التشكيلة حالة مكررة تظهر الهلال عاجز

ماجد محمد (صدى):
علق المحلل الرياضي خالد القحطاني على مباراة الهلال والتي تعادل فيها سلبيا مع نظيره الفيحاء، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال القحطاني عبر صفحته على تويتر :"‏المشكلة أكبر من إهدار نقاط مؤجلتين متتالية، المشكلة في تركيبة الهلال التي يدخل بها جارديم أمام الأندية التي معلوم مسبقا أنها ستدافع بـ8لاعبين على الاقل".

وتابع، "توظيف ماريجا مع جوميز في رأس التشكيلة يعني انك ستفقدهم وتفقد من كان يصنع لأحدهم،هذه حالة مكررة تُظهر الهلال "عاجز".

 

الهلال
مباراة
فيحاء
خالد القحطاني
دوري كأس الامير محمد بن سلمان

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 594
منذ ساعة
اقول فريقك فاشل ارحل بس فااااااااااشل يا بيريرا برا بس

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أحدث التعليقات

برنس
اقول فريقك فاشل ارحل بس فااااااااااشل يا بيريرا برا بس
نصراوي سابق
مابني على باطل فهو باطل ، والنصر مصيره الهبوط أجلاً أو عاجلاً . صعد ظلم بحادثة الحكم الجمل . والمرمى طوله أكثر من 7...
عزام الحجاجي
والنعم فيك استاذي ودكتوري الملهم ع كل جهودك في بناءوحب هذاالوطن العظيم الشامخ اشكرك ع ماتقدمه فاانامن متابعين كل تقدمه لهذا الوطن
ابو يزن
هذانتيجة مزايدات الاعبين وخطفهم من الأندية والميزانية المفتوحة لكم فقط مايرضي الاخرين وكمل الموضوع
مايباخ
برافووو عليك بنت بلدي هذي هي الاكتشافات والتي تستاهل الشهرة والدعم

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