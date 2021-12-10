الهلال يتعادل سلبياً مع الفيحاء

ماجد محمد (صدى):
تعادل فريق الكرة بنادي الهلال، مع نظيره الفيحاء دون أهداف، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة من 11 مباراة، محققًا التعادل الثاني على التوالي، ليحتل المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين، بينما يأتي الفيحاء في المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 13 مباراة، فيما يتزعم الاتحاد صدارة الدوري برصيد 26 نقطة، بفارق مباراة عن الهلال.
ومن المقرر أن يستضيف الهلال، فريق النصر الخميس 16 ديسمبر في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة، الفيحاء يواجه أبها السبت 25 ديسمبر