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الهلال يتعادل سلبياً مع الفيحاء

منذ ساعة
1419
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الهلال يتعادل سلبياً مع الفيحاء

ماجد محمد (صدى):
تعادل فريق الكرة بنادي الهلال، مع نظيره الفيحاء دون أهداف، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة من 11 مباراة، محققًا التعادل الثاني على التوالي، ليحتل المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين، بينما يأتي الفيحاء في المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 13 مباراة، فيما يتزعم الاتحاد صدارة الدوري برصيد 26 نقطة، بفارق مباراة عن الهلال.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال، فريق النصر الخميس 16 ديسمبر في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة، الفيحاء يواجه أبها السبت 25 ديسمبر

الهلال
الفيحاء
كأس الأمير محمد بن سلمان

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10751
منذ 8 دقائق
الدوري لسة في اولة المهم يشدو حيلهم في باقي المباريات

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
باذن الله تهتدي وتتبرأ من دين الروافض لانه ماله امان
مواطن صريح
يسون نظام بدون دراسه او دراسه بعدين كل فتره يعدلون تخبط في القرارات جدي كان من مستفيدي الضمان وعنده مزرعه تاخذون على الورثه رسوم
صريح نجد
ظلمه و فتته الحكم وغرفة الفار يالخدمي صحيح انك ل ح ج ي الخلا روح لناديك اللي نويدي الهلال عمتكم جالسه تأخذ لعيبتكم واحد...
سيدي الملهم ولي العهد صاحب رؤية الخير 2030
اللهم البس ولي العهد الامير محمد بن سلمان لباس الصحه عاجلا غير آجل اللهم آمين آمين آمين آمين
دكتر
يبعد الغصبة للسوداء

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