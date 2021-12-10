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الأمير الوليد بن طلال مع الابل
منذ 14 ساعة
2488
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55857
منذ 40 دقيقة
كاشخ ابو خالد مع الحلال
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أحدث التعليقات
ابو عمار
فعلا ماشي بالبركه
ابو عمار
المفروض يستعمل اللبنانيون الدراجه الهوائيه في تنقلاتهم
يحيى عبدألحميد
أصابتهم دعوة ألإتحاد ألمظلوم دائماً منكم ومن ألهلال ومن ألأهلي ماضياً ولكن سيظل (ألإتحاد قوة)
يحيى عبدألحميد
هذه دعوة ألإتحاد ألمظلوم دائماً منكم ومن ألهلال ومن ألأهلي ماضياً ولكن سيظل (ألإتحاد قوة)
ابو عمار
كاشخ ابو خالد مع الحلال
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