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بالفيديو.. المواصفات تحذر من تعريض "عبوات الغاز" للحرارة: "تسبب انفجار"

منذ ساعة
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بالفيديو.. المواصفات تحذر من تعريض "عبوات الغاز" للحرارة: "تسبب انفجار"

الرياض (صدى):
حذرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، من تحذير تعريض عبوات الغاز لأي نوع من الحرارة، سواء من خلال وضعها في ماء ساخن أو بالقرب من اللهب أو تحت أشعة الشمس، مؤكدة أنه قد يسبب انفجار.

وعلق مشرف وحدة أسطوانات الغاز ومواقد الطهو بالهيئة، المهندس عبدالرحمن الثنيان على مقطع لاشخاص ارتكبوا خطأ أدى لانفجار عبوة غاز صغيرة بينهم كانوا يستخدمونها في طهو وجبتهم، حينما وضعوها في ماء مغلي ظنًا منهم أنه يمكن رفع كثافة الغاز داخلها وزيادة شعلة اللهب بالموقد.

وأوضح "الثنيان" : هذا أكبر خطأ قد يقع فيه مَن يتعامل مع مثل هذه المنتجات لكونها ضعيفة وترابط أجزاءها بالكبس وهي لا تتحمل درجات الحرارة العالية التي تزيد على 50 درجة أو بحسب تعليمات كل منتج، مؤكدا أن بعض السلوكيات الخاطئة قد تُهدد حياة وسلامة الشخص.

ودعا الثنيان إلى توخي الحذر عند التعامل مع المنتجات التي تعمل بالغاز، والتحقق من حصولها على علامة الجودة السعودية، التي يعدّ وجودها إلزامياً عليه من المواصفات.

المواصفات
الانفجار
عبوات الغاز

التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 11
منذ 8 دقائق
عندكم غلط وتقصير يا حقونين المواصفات...

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
باذن الله تهتدي وتتبرأ من دين الروافض لانه ماله امان
مواطن صريح
يسون نظام بدون دراسه او دراسه بعدين كل فتره يعدلون تخبط في القرارات جدي كان من مستفيدي الضمان وعنده مزرعه تاخذون على الورثه رسوم
صريح نجد
ظلمه و فتته الحكم وغرفة الفار يالخدمي صحيح انك ل ح ج ي الخلا روح لناديك اللي نويدي الهلال عمتكم جالسه تأخذ لعيبتكم واحد...
سيدي الملهم ولي العهد صاحب رؤية الخير 2030
اللهم البس ولي العهد الامير محمد بن سلمان لباس الصحه عاجلا غير آجل اللهم آمين آمين آمين آمين
دكتر
يبعد الغصبة للسوداء

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