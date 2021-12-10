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إحكام توضح مدى إمكانية إعادة المقابل المالي لمن يثبت أنه مستفيد من الضمان

منذ ساعتين
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إحكام توضح مدى إمكانية إعادة المقابل المالي لمن يثبت أنه مستفيد من الضمان

الرياض (صدى):
قالت منصة "إحكام" أنه سيتم استرداد قيمة المقابل المالي لمن سدّد وقدّم بعدها ما يثبت أنه مستفيد من الضمان الاجتماعي.

وقد تلقت منصة إحكام تساؤل من أحد المتابعين تضمن "هل عند سداد الرسوم يمكن استردادها في حال كنت من مستفيدي الضمان الاجتماعي ؟.

وردت منصة إحكام على التساؤل قائلة "بعد التأكد من البيانات المرسلة سيتم استرداد المبلغ ".

وفي وقت سابق بينت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة "إحكام"، أنه سيتم إعفاء جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي، بشرط تقديم طلباتهم على منصة "إحكام"

المقابل المالي
إحكام
مستفيد الضمان

التعليقات

مواطن صريح
مواطن صريح عدد التعليقات : 8
منذ 8 دقائق
يسون نظام بدون دراسه او دراسه
بعدين كل فتره يعدلون
تخبط في القرارات
جدي كان من مستفيدي الضمان وعنده مزرعه
تاخذون على الورثه رسوم

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
باذن الله تهتدي وتتبرأ من دين الروافض لانه ماله امان
مواطن صريح
يسون نظام بدون دراسه او دراسه بعدين كل فتره يعدلون تخبط في القرارات جدي كان من مستفيدي الضمان وعنده مزرعه تاخذون على الورثه رسوم
صريح نجد
ظلمه و فتته الحكم وغرفة الفار يالخدمي صحيح انك ل ح ج ي الخلا روح لناديك اللي نويدي الهلال عمتكم جالسه تأخذ لعيبتكم واحد...
سيدي الملهم ولي العهد صاحب رؤية الخير 2030
اللهم البس ولي العهد الامير محمد بن سلمان لباس الصحه عاجلا غير آجل اللهم آمين آمين آمين آمين
دكتر
يبعد الغصبة للسوداء

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