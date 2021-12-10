إحكام توضح مدى إمكانية إعادة المقابل المالي لمن يثبت أنه مستفيد من الضمان

الرياض (صدى):
قالت منصة "إحكام" أنه سيتم استرداد قيمة المقابل المالي لمن سدّد وقدّم بعدها ما يثبت أنه مستفيد من الضمان الاجتماعي.
وقد تلقت منصة إحكام تساؤل من أحد المتابعين تضمن "هل عند سداد الرسوم يمكن استردادها في حال كنت من مستفيدي الضمان الاجتماعي ؟.
وردت منصة إحكام على التساؤل قائلة "بعد التأكد من البيانات المرسلة سيتم استرداد المبلغ ".
وفي وقت سابق بينت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة "إحكام"، أنه سيتم إعفاء جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي، بشرط تقديم طلباتهم على منصة "إحكام"