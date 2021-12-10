"البكيري" : النصر يتفتت بلا هوية ولا نفس

طلال الغامدي (صدى):
انتقد الناقد الرياضي، محمد البكيري، أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك بعد خسارة الفريق أمام نظيره الطائي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.
وقال "البكيري":"لم يعد ذر الرماد في عيون النصراويين مقبولا من احد، إداريا او اعلاميا. وهم يرون فريقهم الذي ضُخت فيها ملايين تاريخيه لدعمه. وجعله بطلا. يتفتت أمام انظارهم. بلا هوية. بلا نفس. بلا روح. بلا هدف".
وتابع :"الاشهب الحائلي الصلب، اعلن نفاد صبر عشاق العالمي على من عبث بنصرهم".ذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".
يذكر أن الطائي تغلب على نادي النصر بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.