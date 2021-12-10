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"البكيري" : النصر يتفتت بلا هوية ولا نفس

منذ ساعة
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"البكيري" : النصر يتفتت بلا هوية ولا نفس

طلال الغامدي (صدى):
انتقد الناقد الرياضي، محمد البكيري، أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك بعد خسارة الفريق أمام نظيره الطائي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

وقال "البكيري":"لم يعد ذر الرماد في عيون النصراويين مقبولا من احد، إداريا او اعلاميا. وهم يرون فريقهم الذي ضُخت فيها ملايين تاريخيه لدعمه. وجعله بطلا. يتفتت أمام انظارهم. بلا هوية. بلا نفس. بلا روح. بلا هدف".

وتابع :"الاشهب الحائلي الصلب، اعلن نفاد صبر عشاق العالمي على من عبث بنصرهم".ذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

يذكر أن الطائي تغلب على نادي النصر بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

نادي النصر
النصر
الطائي
نادي الطائي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات

صريح نجد
صريح نجد عدد التعليقات : 52
منذ 14 دقيقة
ظلمه و فتته الحكم وغرفة الفار يالخدمي صحيح انك ل ح ج ي
الخلا روح لناديك اللي نويدي الهلال عمتكم جالسه تأخذ لعيبتكم واحد ورى الثاني وانت ماكل ت ر ا ب

الخلا

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
باذن الله تهتدي وتتبرأ من دين الروافض لانه ماله امان
مواطن صريح
يسون نظام بدون دراسه او دراسه بعدين كل فتره يعدلون تخبط في القرارات جدي كان من مستفيدي الضمان وعنده مزرعه تاخذون على الورثه رسوم
صريح نجد
ظلمه و فتته الحكم وغرفة الفار يالخدمي صحيح انك ل ح ج ي الخلا روح لناديك اللي نويدي الهلال عمتكم جالسه تأخذ لعيبتكم واحد...
سيدي الملهم ولي العهد صاحب رؤية الخير 2030
اللهم البس ولي العهد الامير محمد بن سلمان لباس الصحه عاجلا غير آجل اللهم آمين آمين آمين آمين
دكتر
يبعد الغصبة للسوداء

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