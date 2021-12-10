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المريسل:" الأخطاء التحكيمية وراء هزيمة النصر"

منذ ساعتين
2014
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المريسل:" الأخطاء التحكيمية وراء هزيمة النصر"

ماجد محمد (صدى):
أوضح الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل سبب خسارة فريق النصر أمام الطائي ضمن منافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين

وقال المريسل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أقنعني أن ركلة الجزاء هذه ليست صحيحة، أقنعني أن هدف الطائي الثاني ليس تسللا".

وأضاف: "الأخطاء التحكيمية اليوم ساهمت في خسارة النصر مع الأسف".

كان الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر سقط في فخ الخسارة أمام الطائي، في المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وبهذه النتيجة توقف رصيد نادي النصر عند النقطة 17 في المركز السابع، ورفع الطائي رصيده إلى النقطة 13 في المركز الرابع عشر.

النصر
عبدالعزيز المريسل
الأخطاء التحكيمية

التعليقات

نصراوي الشرقيه
نصراوي الشرقيه عدد التعليقات : 52
منذ 28 دقيقة
نعم الحين انا معك يبو تركي النصر نحر من الوريد الى الوريد واعطيت النقاط للطائي هديه لاهل الشمال
عيب والله عيب هاللي قاعد يصير في رياضتنا والوزير عاجبه الوضع دام ان النصر هو المتضرر

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
باذن الله تهتدي وتتبرأ من دين الروافض لانه ماله امان
مواطن صريح
يسون نظام بدون دراسه او دراسه بعدين كل فتره يعدلون تخبط في القرارات جدي كان من مستفيدي الضمان وعنده مزرعه تاخذون على الورثه رسوم
صريح نجد
ظلمه و فتته الحكم وغرفة الفار يالخدمي صحيح انك ل ح ج ي الخلا روح لناديك اللي نويدي الهلال عمتكم جالسه تأخذ لعيبتكم واحد...
سيدي الملهم ولي العهد صاحب رؤية الخير 2030
اللهم البس ولي العهد الامير محمد بن سلمان لباس الصحه عاجلا غير آجل اللهم آمين آمين آمين آمين
دكتر
يبعد الغصبة للسوداء

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