المريسل:" الأخطاء التحكيمية وراء هزيمة النصر"

ماجد محمد (صدى):
أوضح الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل سبب خسارة فريق النصر أمام الطائي ضمن منافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين
وقال المريسل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أقنعني أن ركلة الجزاء هذه ليست صحيحة، أقنعني أن هدف الطائي الثاني ليس تسللا".
وأضاف: "الأخطاء التحكيمية اليوم ساهمت في خسارة النصر مع الأسف".
كان الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر سقط في فخ الخسارة أمام الطائي، في المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.
وبهذه النتيجة توقف رصيد نادي النصر عند النقطة 17 في المركز السابع، ورفع الطائي رصيده إلى النقطة 13 في المركز الرابع عشر.