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يامن شراله من حلاله عله
منذ 12 ساعة
1637
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55839
منذ 18 دقيقة
هههههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
البدوي
ما نبي عائلة نبي إمرأة لحالها تأتي لموسم الرياض ولا اللي ينطبق على الأجنبيات ما ينطبق على السعوديات شكل الحكومة السعودية تتعاطى الحشيش بقوة...
ابو عمار
هههههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه يعني خلصت الزوج من الزوجه و شبكت معه .. حركات نسوان عجيبه عموما مبروك
ابو عمار
مهما كان لا يحق له دفعها بهذه الطريقه
ابو عمار
العناد ما فيه خير والمفروض على الزوج اذا شاف الزوجه عنيده لا يستمر معها في الجدال لكي لا يتطور الموضوع ويصل الى حالة الطلاق
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