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حكمة من الفنان خالد عبدالرحمن

منذ 14 ساعة
1938
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55851
منذ 55 دقيقة
فسر الماء بعد الجهد بالماء

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
هزيمه ساحقه جدا
ابو عمار
حتى تحديد نوع الجنين صار له حفله .. لا حول ولا قوة الا بالله
نايف العمري
غريبه ما قلت الهلال سبب الحضاره
ابو عمار
تساعده على ايش

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