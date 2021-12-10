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حكمة من الفنان خالد عبدالرحمن
منذ 14 ساعة
1938
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55851
منذ 55 دقيقة
فسر الماء بعد الجهد بالماء
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