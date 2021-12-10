الحسيني : منحي الجنسية السعودية شرف كبير وعظيم (فيديو)

بيروت (صدى):
تحدث السيد محمد الحسيني، لبناني الأصل، عن منحه الجنسية السعودية قائلا :"منحي الجنسية السعودية شرف كبير وعظيم، حصلت عليه بعد سنوات طويلة من الولاء للمملكة وهي قائدة الأمتين العربية والإسلامية."
وتابع، الجنسية يترتب عليها مسؤوليات اضافية وخصوصا في هذه المرح التي تقود فيها المملكة تحديات كثيرة خارجيا وداخليا، وكذلك على مستوى الأمن العربي والمستويات الأخرى.
واستطرد، المملكة تحتاج لكل أبنائها ولكل جهودهم، وكذلك للمجنسين للوقوف خلف القيادة الحكيمة والشجاعة، لافتا إلى أنه على الصعيد الداخلي تمثل رؤية 2030 التحدي الأكبر لأنها رافعة النهوض والتطور.