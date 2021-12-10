نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الحسيني : منحي الجنسية السعودية شرف كبير وعظيم (فيديو)

منذ ساعتين
1928
2
الحسيني : منحي الجنسية السعودية شرف كبير وعظيم (فيديو)

بيروت (صدى):
تحدث السيد محمد الحسيني، لبناني الأصل، عن منحه الجنسية السعودية قائلا :"منحي الجنسية السعودية شرف كبير وعظيم، حصلت عليه بعد سنوات طويلة من الولاء للمملكة وهي قائدة الأمتين العربية والإسلامية."

وتابع، الجنسية يترتب عليها مسؤوليات اضافية وخصوصا في هذه المرح التي تقود فيها المملكة تحديات كثيرة خارجيا وداخليا، وكذلك على مستوى الأمن العربي والمستويات الأخرى.

واستطرد، المملكة تحتاج لكل أبنائها ولكل جهودهم، وكذلك للمجنسين للوقوف خلف القيادة الحكيمة والشجاعة، لافتا إلى أنه على الصعيد الداخلي تمثل رؤية 2030 التحدي الأكبر لأنها رافعة النهوض والتطور.

 

المملكة
لبنان
الجنسية السعودية
المجنسين
محمد الحسيني

التعليقات

دكتر
دكتر عدد التعليقات : 89
منذ 26 دقيقة
يبعد الغصبة للسوداء
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8740
منذ 7 دقائق
باذن الله تهتدي وتتبرأ من دين الروافض لانه ماله امان

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
باذن الله تهتدي وتتبرأ من دين الروافض لانه ماله امان
مواطن صريح
يسون نظام بدون دراسه او دراسه بعدين كل فتره يعدلون تخبط في القرارات جدي كان من مستفيدي الضمان وعنده مزرعه تاخذون على الورثه رسوم
صريح نجد
ظلمه و فتته الحكم وغرفة الفار يالخدمي صحيح انك ل ح ج ي الخلا روح لناديك اللي نويدي الهلال عمتكم جالسه تأخذ لعيبتكم واحد...
سيدي الملهم ولي العهد صاحب رؤية الخير 2030
اللهم البس ولي العهد الامير محمد بن سلمان لباس الصحه عاجلا غير آجل اللهم آمين آمين آمين آمين
دكتر
يبعد الغصبة للسوداء

أخر الأخبار

خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الاثنين القادم
خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الاثنين القادم
منذ 11 دقيقة 1100
صدور بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد لدولة الكويت
صدور بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد لدولة الكويت
منذ 47 دقيقة 1348
خالد القحطاني : ماريجا مع جوميز في رأس التشكيلة حالة مكررة تظهر الهلال عاجز
خالد القحطاني : ماريجا مع جوميز في رأس التشكيلة حالة مكررة تظهر الهلال عاجز
منذ 50 دقيقة 1219
بالصور .. ولي العهد يغادر الكويت
بالصور .. ولي العهد يغادر الكويت
منذ ساعة 1189
فلكية جدة توضح سبب ظهور النجوم أكثر إشراقاً في الشتاء
فلكية جدة توضح سبب ظهور النجوم أكثر إشراقاً في الشتاء
منذ ساعة 1218
شاهد..حسن الصبحان بعد تعادل الهلال مع الفيحاء : "مستوى حومة كبد"
شاهد..حسن الصبحان بعد تعادل الهلال مع الفيحاء : "مستوى حومة كبد"
منذ ساعة 1435
بالفيديو .. عائلة تأتي من أرمينيا للاستمتاع بأجواء موسم الرياض
بالفيديو .. عائلة تأتي من أرمينيا للاستمتاع بأجواء موسم الرياض
منذ ساعة 403
منتخب تونس يتأهل لنصف نهائي كأس العرب
منتخب تونس يتأهل لنصف نهائي كأس العرب
منذ ساعة 1433
"البكيري" : النصر يتفتت بلا هوية ولا نفس
"البكيري" : النصر يتفتت بلا هوية ولا نفس
منذ ساعة 1297
ابوثنين تعليقاً على تعادل الهلال: "مباراة باهتة.. وجارديم يحرج فريقه"
ابوثنين تعليقاً على تعادل الهلال: "مباراة باهتة.. وجارديم يحرج فريقه"
منذ ساعة 1783