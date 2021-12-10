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سواق ماشي بالبركة
منذ 19 ساعة
1912
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55857
منذ ساعة
فعلا ماشي بالبركه
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يجب تشجيع الابتكار وكل وجديد.. ولاكن الواقع غير .... اخترعت مكينه تطبخ البليله بدزززيزه.. وبقدرة انتاج ٣٠٠ طاسه بليله باليوم ..ولاكن من يُقدررر هذا...
ابو عمار
فعلا ماشي بالبركه
ابو عمار
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