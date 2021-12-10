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الملحم ساخرا من خسارة النصر: "في كلمة أقوى من عيب"

منذ ساعتين
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الملحم ساخرا من خسارة النصر: "في كلمة أقوى من عيب"

ماجد محمد (صدى):
سخر الإعلامي الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم من استمرار الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر من فقدان نزيف النقاط,وذلك بعد هزيمته أمام فريق الطائي .

وقال الملحن "‏في ذمتكم فيه كلمة اقوى من كلمة ( عيب)؟ اللي يعرف يكتبها هنا لو تكرمتوا؟".

كان الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر سقط في فخ الخسارة أمام الطائي، في المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتواجه فريقي النصر والطائي على ملعب “الأمير عبدالعزيز بن مساعد” في مباراة مؤجلة من عمر الجولة الرابعة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021/2022.

النصر
الطائي
عادل بن عبدالمحسن

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3277
منذ ساعة
، الآسيوية صعبة قوية،، سمعوني صياحكم لأنة طرب ههههههه

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نجاة محمد
الدوري لسة في اولة المهم يشدو حيلهم في باقي المباريات
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