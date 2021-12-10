العنزي بعد هزيمة النصر: "الطائي صائد الكبار"

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي، محمد شنوان العنزي على فوز نادي الطائي على ضيفه نادي النصر بهدفين مقابل هدف، حيث وصف الطائي بإنه صائد الكبار .
وقال محمد شنوان العنزي "مبروك للطائي صائد الكبار.. هذا إذا كان .. في الميدان كبير ".
يذكر أن الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر سقط في فخ الخسارة أمام الطائي، في المباراة التي جمعتهما ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وخيمت نتيجة الخسارة بهدف لكل فريق على المباراة المثيرة التي جمعت بين النصر مع نظيره الطائي، ليواصل النصر مسلسل نزيف النقاط في بطولة الدوري