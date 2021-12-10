بالفيديو.. الطائي يحقق فوزا قاتلاً على النصر

ماجد محمد (صدى):
تغلب نادي الطائي على ضيفه نادي النصر بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل فينسنت أبو بكر هدف الشوط الأول الوحيد لصالح النصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عن طريق "اسيست" من سلطان الغنام.
وأحرز الهدف الأول للطائي اللاعب ماليلي في الدقيقة ،52، وسجل الهدف الثاني اللاعب جوميز في الدقيقة"90-1".
ومن المقرر أن الطائي يواجه الفيصلي الأحد 26 ديسمبر، ويحل النصر ضيفا على الهلال الخميس 16 ديسمبر في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة.