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بالفيديو.. الطائي يحقق فوزا قاتلاً على النصر

منذ 59 دقيقة
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بالفيديو.. الطائي يحقق فوزا قاتلاً على النصر

ماجد محمد (صدى):
تغلب نادي الطائي على ضيفه نادي النصر بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل فينسنت أبو بكر هدف الشوط الأول الوحيد لصالح النصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عن طريق "اسيست" من سلطان الغنام.

وأحرز الهدف الأول للطائي اللاعب ماليلي في الدقيقة ،52، وسجل الهدف الثاني اللاعب جوميز في الدقيقة"90-1".

ومن المقرر أن ‏الطائي يواجه الفيصلي الأحد 26 ديسمبر، ويحل النصر ضيفا على الهلال الخميس 16 ديسمبر في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة.

النصر
دوري المحترفين
الطائي

التعليقات

حس حس
حس حس عدد التعليقات : 18
منذ 37 دقيقة
أنبسط ياكاتب الخبر السنة ذي يالله ...... والله من اللي قد مر عليك من القهر والغبن ...... .

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أحدث التعليقات

حس حس
أنبسط ياكاتب الخبر السنة ذي يالله ...... والله من اللي قد مر عليك من القهر والغبن ...... .
محـب الصـالحيـن
أموالنا تذهب عبثاً وسدى، والله لو ذهبت إلى محتاج أو مسكين لرضينا لكن إلى مافيا الكُرة وأباطرتها ؟! يبدو أن مسؤولي هيئة الترفيه لم...
أبو العلا
رحم الله الفقيد أبو متعب رحمتا واسعه
ابو مشعل
هههههههههه كل واحد يتفلسف على كيفه كان مافي قانوني الا هو طيب الهلال بكبره مافيه قانونيين قال مفاجاه ههههههههه
المهم
ترجع مع الأيام

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