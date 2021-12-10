شاهد .."عمود الماء الطائر" ظاهرة نادرة في البحر المتوسط

روما (صدى):
رصد سكان ظاهرة نادرة قبالة سواحل إيطاليا في وقت متأخر من أمس الخميس، فوق سطح البحر.
ولاحظ السكان ارتفاع عمود مائي في الهواء فوق سطح البحر، في مشهد أشبه بالإعصار، حيث رصدت الظاهرة التي تعرف باسم "الشاهقة المائية" أو "العمود المائي"، في البحر التيراني، أحد أفرع البحر المتوسط، وتحديدا قبالة بلدة فيوميتشينو القريبة من العاصمة روما.
ونشر العديد من سكان البلدة مقاطع فيديو للظاهرة المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حظيت بنسب مشاهدات عالية.
ويذكر أن هذه الشاهقة المائية تحدث عند اختلاط الماء بالهواء على هيئة عمود في جو عاصف، وترى فوق المسطحات المائية مثل البحيرات أو البحار أو المحيطات