نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

موقف مؤثر لبطل مصاب من أبطال الحد الجنوبي أثناء زيارة وزير الشؤون الإسلامية له

منذ 3 ساعات
11389
1
موقف مؤثر لبطل مصاب من أبطال الحد الجنوبي أثناء زيارة وزير الشؤون الإسلامية له

عسير (صدى):
أظهر مقطع فيديو زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ مصابي الحد الجنوبي لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، والذين يتلقّون العلاج بمستشفيات القوات المسلحة بالجنوب، في إطار برنامج زيارته لمنطقة عسير

وبين الفيديو كلمة مؤثرة من الجندي المصاب سعيد علي مسفر القحطاني خلال لقاء الوزير حيث قال: الله سبحانه قدرنا واختارنا في الحد الجنوبي؛ لنخدم مليكنا ووطننا والحرمين الشريفين، ونسأل الله العلي القدير ألا يحرمنا من الأجر العظيم، وأنتم كذلك مأجورون.

وتابع القحطاني في حديثه للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: أنتم تاج على رؤوسنا وشوفتكم راحة ونسأل الله أن يثبتنا على خدمة ديننا ووطننا، وسوف أرجع للحد بعد الشفاء لحماية الأوطان والدفاع عنها مع زملائي المرابطين

وحرص وزير الشؤون الإسلامية على تقبيل رؤوسهم والدعاء لهم قائلاً: تقبيل رؤوسكم شرف وما قدمتم فخر واعتزاز لكل مسلم فأنتم تدافعون عن بلد التوحيد والعقيدة ومهوى أفئدة مليار ونصف المليار مسلم بالعالم هنيئًا لكم.

عسير
وزير الشؤون الإسلامية
أبطال الحد الجنوبي
مصابي الحد الجنوبي

التعليقات

الللل
الللل عدد التعليقات : 636
منذ 52 دقيقة
بالله اطلب منه يرجع المكبرات وقت الصلاة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
الدوري لسة في اولة المهم يشدو حيلهم في باقي المباريات
سيف
اللهم أجعل كيدهم في نحورهم. مرتزقت الجزيره
سيف
اللهم أجعل كيدهم في نحورهم. مرتزقت الجزيره
عبدالله محمد الشهري
الا عندنا مشكلة كبيرة لاتقل عن مشكلة حزب الله وهي سيطرة اللبنانيين في المملكة على ادارة الشركات ووظائفها حتى ان اللبناني يحضر للمملكة وهو...
الاحساء
تحملوا نباح الكلاب ترتفع أصواتم بالبرد ،،

أخر الأخبار

ابوثنين تعليقاً على تعادل الهلال: "مباراة باهتة.. وجارديم يحرج فريقه"
ابوثنين تعليقاً على تعادل الهلال: "مباراة باهتة.. وجارديم يحرج فريقه"
منذ 3 دقائق 1075
الهلال يتعادل سلبياً مع الفيحاء
الهلال يتعادل سلبياً مع الفيحاء
منذ 15 دقيقة 1223
مختصة : حفلات تحديد جنس المولود قد تؤدي للاستدانة
مختصة : حفلات تحديد جنس المولود قد تؤدي للاستدانة
منذ 18 دقيقة 1198
بالفيديو.. المواصفات تحذر من تعريض "عبوات الغاز" للحرارة: "تسبب انفجار"
بالفيديو.. المواصفات تحذر من تعريض "عبوات الغاز" للحرارة: "تسبب انفجار"
منذ 21 دقيقة 1163
محامية تتحمل تكاليف قضية طلاق صديقتها المقربة من زوجها لتتزوجه "فيديو"
محامية تتحمل تكاليف قضية طلاق صديقتها المقربة من زوجها لتتزوجه "فيديو"
منذ 28 دقيقة 332
إحكام توضح مدى إمكانية إعادة المقابل المالي لمن يثبت أنه مستفيد من الضمان
إحكام توضح مدى إمكانية إعادة المقابل المالي لمن يثبت أنه مستفيد من الضمان
منذ 31 دقيقة 1285
شاهد..السفير البرتغالي بالمملكة يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
شاهد..السفير البرتغالي بالمملكة يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
منذ 37 دقيقة 1184
محام : حصول الأجانب على تراخيص تتم بمساعدة متسترين (فيديو)
محام : حصول الأجانب على تراخيص تتم بمساعدة متسترين (فيديو)
منذ 46 دقيقة 1213
المريسل:" الأخطاء التحكيمية وراء هزيمة النصر"
المريسل:" الأخطاء التحكيمية وراء هزيمة النصر"
منذ 49 دقيقة 1546
بالفيديو.." يوسف الشطي" يلقي قصيدة ترحيب بـ"ولي العهد" في الكويت
بالفيديو.." يوسف الشطي" يلقي قصيدة ترحيب بـ"ولي العهد" في الكويت
منذ 52 دقيقة 1212