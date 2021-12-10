موقف مؤثر لبطل مصاب من أبطال الحد الجنوبي أثناء زيارة وزير الشؤون الإسلامية له

عسير (صدى):
أظهر مقطع فيديو زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ مصابي الحد الجنوبي لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، والذين يتلقّون العلاج بمستشفيات القوات المسلحة بالجنوب، في إطار برنامج زيارته لمنطقة عسير
وبين الفيديو كلمة مؤثرة من الجندي المصاب سعيد علي مسفر القحطاني خلال لقاء الوزير حيث قال: الله سبحانه قدرنا واختارنا في الحد الجنوبي؛ لنخدم مليكنا ووطننا والحرمين الشريفين، ونسأل الله العلي القدير ألا يحرمنا من الأجر العظيم، وأنتم كذلك مأجورون.
وتابع القحطاني في حديثه للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: أنتم تاج على رؤوسنا وشوفتكم راحة ونسأل الله أن يثبتنا على خدمة ديننا ووطننا، وسوف أرجع للحد بعد الشفاء لحماية الأوطان والدفاع عنها مع زملائي المرابطين
وحرص وزير الشؤون الإسلامية على تقبيل رؤوسهم والدعاء لهم قائلاً: تقبيل رؤوسكم شرف وما قدمتم فخر واعتزاز لكل مسلم فأنتم تدافعون عن بلد التوحيد والعقيدة ومهوى أفئدة مليار ونصف المليار مسلم بالعالم هنيئًا لكم.