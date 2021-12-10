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شاهد.. إزالة الإشارات الضوئية من دومة الجندل

منذ ساعة
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شاهد.. إزالة الإشارات الضوئية من دومة الجندل

الجوف (صدى):
وثق مقطع فيديو، إزالة الإشارات الضوئية وسط مدينة دومة الجندل، حيث إنه مشروع مميز تم تنفيذه لأول مرة في محافظة الجوف، ويساهم في خفض الحوادث وتسهيل الحركة المرورية.

وأكد رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان بن محمد الشمري لقناة " الإخبارية " إن الإدارات المختصة بالبلدية تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية المختلفة".

وأشار المهندس الشمري إلى أن البلدية تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق توجيهات أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.

وأضاف : الوعي موجود في هذه المحافظة، وله دور في تطويرها، حيث نهتم بالتقاطعات والمدارس، ووضع المطبات أمام المدارس.

الجوف
دومة الجندل
الحركة المرورية
الإشارات الضوئية

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 131
منذ 57 دقيقة
ترجع مع الأيام

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أحدث التعليقات

المهم
ترجع مع الأيام
اسعد حق اصابع الزمن
كلامه كله غلط.. اذا توقف محركات الطائره .. فيمكنها الطيران لمسافات محدوده بحيث تقل المسافه كلما زادت حمولة الطائره وقل ارتفاعها .. وليس كما...
ABDALRHMANFF14
ههههههههههههه خربت أم العلاقة يا ترامب 😅
ع. س. ع
تعليق الرمز،، وانت الفقر جايك حتى تموت منة
سلطان
ممكن توضح الغلط بكلام الكابتن

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