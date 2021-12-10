شاهد.. إزالة الإشارات الضوئية من دومة الجندل

الجوف (صدى):
وثق مقطع فيديو، إزالة الإشارات الضوئية وسط مدينة دومة الجندل، حيث إنه مشروع مميز تم تنفيذه لأول مرة في محافظة الجوف، ويساهم في خفض الحوادث وتسهيل الحركة المرورية.
وأكد رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان بن محمد الشمري لقناة " الإخبارية " إن الإدارات المختصة بالبلدية تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية المختلفة".
وأشار المهندس الشمري إلى أن البلدية تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق توجيهات أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.
وأضاف : الوعي موجود في هذه المحافظة، وله دور في تطويرها، حيث نهتم بالتقاطعات والمدارس، ووضع المطبات أمام المدارس.