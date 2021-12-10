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فهد الدغيثر: مشكلتنا مع لبنان حزب الله وليس استقالة جورج قرداحي

منذ 5 ساعات
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فهد الدغيثر: مشكلتنا مع لبنان حزب الله وليس استقالة جورج قرداحي

علي القحطاني (صدى):
أكد الكاتب فهد الدغيثر، أن مشكلة السعودية مع لبنان هي حزب الله وليس مجرد استقالة ‎وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

وأوضح "الدغيثر" أن حزب الله يسيطر على القرار السياسي في لبنان ولا تستطيع أي حكومة التدخل في أساليبه وتحركاته فهو يدعم الحوثيين ونظام بشار الأسد في سوريا، بحسب برنامج "بالمختصر".

وأضاف: "مشكلتنا مع حزب الله إنه يدعم عدم استقرار المملكة .. وهذه هى مشكلتنا مع لبنان وليست استقالة جورج قرداحي من الوزارة".

وكشفت "الدغيثر" أن إيران تصدر فكر الثورة لنشر الفوضى في المنطقة العربية، قائلاً: "وين ما راحت إيران شفت دمار ،، لبنان اللي معتمد على الجمال والسياحة والبنوك أيش صار فيه لما زاد تغلغل حزب الله فيه وسوريا دمار واليمن كذلك والعراق أيضًا".

وأشار إلى أن إيران نفسها تُعاني من سيطرة نظامهم وهو الأمر الذي أشعل فيها الاحتجاجات باستثناء طهران، مضيفًا: "ليه نروح بعيد .. إيران نفسها كلها دمار باستثناء طهران".

سوريا
العراق
إيران
حزب الله
جورج قرداحي
استقالة جورج قرداحي
فهد الدغيثر

التعليقات

عبدالله محمد الشهري
عبدالله محمد الشهري عدد التعليقات : 267
منذ 27 دقيقة
الا عندنا مشكلة كبيرة لاتقل عن مشكلة حزب الله وهي سيطرة اللبنانيين في المملكة على ادارة الشركات ووظائفها حتى ان اللبناني يحضر للمملكة وهو لايملك شيء وفي غضون سنة او اقل تجده يملك افخم السيارات واعلى الرواتب وبسكن افخم الاحياء وعددهم يزيد عن ٤٠٠ الف لبناني حسب الاحصائيات الرسمية

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الدوري لسة في اولة المهم يشدو حيلهم في باقي المباريات
سيف
اللهم أجعل كيدهم في نحورهم. مرتزقت الجزيره
سيف
اللهم أجعل كيدهم في نحورهم. مرتزقت الجزيره
عبدالله محمد الشهري
الا عندنا مشكلة كبيرة لاتقل عن مشكلة حزب الله وهي سيطرة اللبنانيين في المملكة على ادارة الشركات ووظائفها حتى ان اللبناني يحضر للمملكة وهو...
الاحساء
تحملوا نباح الكلاب ترتفع أصواتم بالبرد ،،

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