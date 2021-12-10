فهد الدغيثر: مشكلتنا مع لبنان حزب الله وليس استقالة جورج قرداحي

علي القحطاني (صدى):
أكد الكاتب فهد الدغيثر، أن مشكلة السعودية مع لبنان هي حزب الله وليس مجرد استقالة وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.
وأوضح "الدغيثر" أن حزب الله يسيطر على القرار السياسي في لبنان ولا تستطيع أي حكومة التدخل في أساليبه وتحركاته فهو يدعم الحوثيين ونظام بشار الأسد في سوريا، بحسب برنامج "بالمختصر".
وأضاف: "مشكلتنا مع حزب الله إنه يدعم عدم استقرار المملكة .. وهذه هى مشكلتنا مع لبنان وليست استقالة جورج قرداحي من الوزارة".
وكشفت "الدغيثر" أن إيران تصدر فكر الثورة لنشر الفوضى في المنطقة العربية، قائلاً: "وين ما راحت إيران شفت دمار ،، لبنان اللي معتمد على الجمال والسياحة والبنوك أيش صار فيه لما زاد تغلغل حزب الله فيه وسوريا دمار واليمن كذلك والعراق أيضًا".
وأشار إلى أن إيران نفسها تُعاني من سيطرة نظامهم وهو الأمر الذي أشعل فيها الاحتجاجات باستثناء طهران، مضيفًا: "ليه نروح بعيد .. إيران نفسها كلها دمار باستثناء طهران".