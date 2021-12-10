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فهد الدغيثر: أسواق الرياض تسيطر عليها العمالة الوافدة

منذ 56 دقيقة
1472
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فهد الدغيثر: أسواق الرياض تسيطر عليها العمالة الوافدة

الرياض (صدى):
تحدث الكاتب فهد الدغيثر عن التستر التجاري وسيطرة العمالة الوافدة على بعض الأسواق المتواجدة بالرياض.

وتفصيلاً، قال "الدغيثر" عن التستر التجاري: "التستر التجاري مشكلة إن قضيت عليه تمامًا ممكن تتعطل بعض المنشآت الصغيرة الخدمية التي تحتاج إليها الناس في منزلها وإذا تركته كمان مشكلة .. لأن ما في مراقبة مالية أو ايش يسون مثل الأموال المنقولة".

وأضاف: "والمشكلة في التستر إن صاحب المؤسسة سعودي ما عنده فكرة أيش يسوي المتستر عليه .. في أجانب كويسين ويوقعون عقود مع التاجر السعودي ورغم أنه تستر لكن في أمانة لكن الغالب ما اعتقد انهم كده"، بحسب برنامج "بالمختصر".

وأكد "الدغيثر" أن هناك أسواق في الرياض يسيطر عليها العمالة الوافدة بسبب التستر التجاري، قائلاً:"هناك أسواق في الرياض مثل أسواق العويس وأسواق طيبة ما تحصل السعودي ولا يدري السعودي ايش البضاعة اللي طلعت".

التستر التجاري
العمالة الوافدة
أسواق الرياض
البضاعة
فهد الدغيثر

التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 9
منذ 38 دقيقة
اتحمل غرامه ٥٠ الف ريال...
اذا ما كانت طاسة البليله ضايعه...
يا ناس .. واحد مثل اسعد يقول عندي الحل المعجزه.. واذن من طين واذن من طعميه....؟

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أحدث التعليقات

سلطان
ممكن توضح الغلط بكلام الكابتن
اسعد حق اصابع الزمن
نعم توكلو على الله ونفذو حكم القتل لمن يهرب كميات كبيره للمتجاره... واما للاستخدام الشخصي فتكون عقوبتها اقل ..لان ضررها مقتصر على مستخدمها
اسعد حق اصابع الزمن
خذوها نصيحه لوجه الله ... والله سيستمر الاجانب بالتهريب وخاصه الدوافير... لانهم حاسبينها... بيكون مفلس وما يساوي ورأه.. فيقول لنفسه ..اذا نجحت بالتهريب صرت...
ع. س. ع
والله عقلة تنكة وانفقع فلوس ودلع عساة بالفقر أن شاء الله
اسعد حق اصابع الزمن
نقطه مهمه... الاجانب وخاصه الشوام عندهم جرأه للتهريب... لانه لن يردعم الا تطبق حكم القتل.. خاصه لمن يهرب كميات كبيره.. والحق ان القتل قليل...

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