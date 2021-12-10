فهد الدغيثر: أسواق الرياض تسيطر عليها العمالة الوافدة

الرياض (صدى):
تحدث الكاتب فهد الدغيثر عن التستر التجاري وسيطرة العمالة الوافدة على بعض الأسواق المتواجدة بالرياض.
وتفصيلاً، قال "الدغيثر" عن التستر التجاري: "التستر التجاري مشكلة إن قضيت عليه تمامًا ممكن تتعطل بعض المنشآت الصغيرة الخدمية التي تحتاج إليها الناس في منزلها وإذا تركته كمان مشكلة .. لأن ما في مراقبة مالية أو ايش يسون مثل الأموال المنقولة".
وأضاف: "والمشكلة في التستر إن صاحب المؤسسة سعودي ما عنده فكرة أيش يسوي المتستر عليه .. في أجانب كويسين ويوقعون عقود مع التاجر السعودي ورغم أنه تستر لكن في أمانة لكن الغالب ما اعتقد انهم كده"، بحسب برنامج "بالمختصر".
وأكد "الدغيثر" أن هناك أسواق في الرياض يسيطر عليها العمالة الوافدة بسبب التستر التجاري، قائلاً:"هناك أسواق في الرياض مثل أسواق العويس وأسواق طيبة ما تحصل السعودي ولا يدري السعودي ايش البضاعة اللي طلعت".