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الكابتن عبدالله الغامدي يوضح هل تسقط الطائرة إذا المحرك بها تعطل

منذ ساعة
1529
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الكابتن عبدالله الغامدي يوضح هل تسقط الطائرة إذا المحرك بها تعطل

علي القحطاني (صدى):
أوضح الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي أن الطائرة تستطيع الطيران والسباحه وقطع مسافات طويله بدون محرك، حتى تجد مطار أمن تهبط فيه بأمن وسلام بعد.

وأشار إلى أن الطائرة لايمكنها السقوط إذا تعطل المحرك، بل يمكنها أن تسبح في الهواء من غير محرك إلى أن تهبط بأمان مهما كان وزنها.

وقال من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته على تويتر لطائرة تسبح في السماء :" ‏الكثير منا يشاهد الطائرة واقفه في السماء، ولكن ماهو الا خداع بصري، الطائرة مهما كان وزنها مستحيل ان تقف في السماء بل هناك سرعة منخفظة تسمى (بسرعة الانهيار) لا يجب ان تصل الطائرة له والا سوف تنهار وتسقط كالحجر."

سقوط
طائرة
الكابتن عبدالله الغامدي
محرك معطل

التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 9
منذ 43 دقيقة
أوضح الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي أن الطائرة تستطيع الطيران والسباحه وقطع مسافات طويله بدون محرك، حتى تجد مطار أمن تهبط فيه بأمن وسلام ...
للاسف كلام اغلبه غلط..ويصدر من طيار...؟
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 4
منذ 8 دقائق
ممكن توضح الغلط بكلام الكابتن

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أحدث التعليقات

سلطان
ممكن توضح الغلط بكلام الكابتن
اسعد حق اصابع الزمن
نعم توكلو على الله ونفذو حكم القتل لمن يهرب كميات كبيره للمتجاره... واما للاستخدام الشخصي فتكون عقوبتها اقل ..لان ضررها مقتصر على مستخدمها
اسعد حق اصابع الزمن
خذوها نصيحه لوجه الله ... والله سيستمر الاجانب بالتهريب وخاصه الدوافير... لانهم حاسبينها... بيكون مفلس وما يساوي ورأه.. فيقول لنفسه ..اذا نجحت بالتهريب صرت...
ع. س. ع
والله عقلة تنكة وانفقع فلوس ودلع عساة بالفقر أن شاء الله
اسعد حق اصابع الزمن
نقطه مهمه... الاجانب وخاصه الشوام عندهم جرأه للتهريب... لانه لن يردعم الا تطبق حكم القتل.. خاصه لمن يهرب كميات كبيره.. والحق ان القتل قليل...

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