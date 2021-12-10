الكابتن عبدالله الغامدي يوضح هل تسقط الطائرة إذا المحرك بها تعطل

علي القحطاني (صدى):
أوضح الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي أن الطائرة تستطيع الطيران والسباحه وقطع مسافات طويله بدون محرك، حتى تجد مطار أمن تهبط فيه بأمن وسلام بعد.
وأشار إلى أن الطائرة لايمكنها السقوط إذا تعطل المحرك، بل يمكنها أن تسبح في الهواء من غير محرك إلى أن تهبط بأمان مهما كان وزنها.
وقال من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته على تويتر لطائرة تسبح في السماء :" الكثير منا يشاهد الطائرة واقفه في السماء، ولكن ماهو الا خداع بصري، الطائرة مهما كان وزنها مستحيل ان تقف في السماء بل هناك سرعة منخفظة تسمى (بسرعة الانهيار) لا يجب ان تصل الطائرة له والا سوف تنهار وتسقط كالحجر."