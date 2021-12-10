النصر يخطط لحسم 3 صفقات "شتوية"

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، يخطط لحسم 3صفقات رسمية، لتدعيم صفوف الفريق، في الانتقالات الشتوية القادمة.
وذكرت التقارير أن هُناك مراكز جديدة سيتم تدعيهم بنسبة كبيرة، في الفريق الأصفر، خلال الميركاتو الشتوي؛ وهم: "حراسة المرمى، الظهير الأيسر، الجناح الأيسر، قلب الهجوم".
وأشارت التقارير إلى استقرار محمد العويس، حارس مرمى الأهلي، على عدم تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2021-2022.
وأضافت أن النصر ينوي قطع إعارة الظهير الأيسر الكوري الجنوبي كيم جين سو، مع تشونبوك هيونداي، وإعادته إلى الفريق الأول لكرة القدم.
ويأتي ذلك في ظل اقتراب الاستغناء عن الجناح الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف، وتوفير الخانة آسيوية، وأيضًا عدم تجديد عقد الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد.
وكشفت مصادر عن اهتمام كبير للغاية من النصر، للتعاقد مع الجناح الأيسر البرازيلي كينو، نجم أتلتيكو مينيرو، والذي يجيد في صناعة اللعب والمهاجم الوهمي أيضًا.
وتابعت أنه بعد رحيل حمد الله، وغياب الكاميروني فينسنت أبوبكر، عن عدة مباريات للنصر، في يناير؛ بسبب مشاركته في كأس أمم إفريقيا، أصبح التعاقد مع قلب هجوم جديد، من أولويات الإدارة.