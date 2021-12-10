نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

النصر يخطط لحسم 3 صفقات "شتوية"

منذ 8 ساعات
5979
1
النصر يخطط لحسم 3 صفقات "شتوية"

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، يخطط لحسم 3صفقات رسمية، لتدعيم صفوف الفريق، في الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت التقارير أن هُناك مراكز جديدة سيتم تدعيهم بنسبة كبيرة، في الفريق الأصفر، خلال الميركاتو الشتوي؛ وهم: "حراسة المرمى، الظهير الأيسر، الجناح الأيسر، قلب الهجوم".

وأشارت التقارير إلى استقرار محمد العويس، حارس مرمى الأهلي، على عدم تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2021-2022.

وأضافت أن النصر ينوي قطع إعارة الظهير الأيسر الكوري الجنوبي كيم جين سو، مع تشونبوك هيونداي، وإعادته إلى الفريق الأول لكرة القدم.

ويأتي ذلك في ظل اقتراب الاستغناء عن الجناح الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف، وتوفير الخانة آسيوية، وأيضًا عدم تجديد عقد الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد.

وكشفت مصادر عن اهتمام كبير للغاية من النصر، للتعاقد مع الجناح الأيسر البرازيلي كينو، نجم أتلتيكو مينيرو، والذي يجيد في صناعة اللعب والمهاجم الوهمي أيضًا.

وتابعت أنه بعد رحيل حمد الله، وغياب الكاميروني فينسنت أبوبكر، عن عدة مباريات للنصر، في يناير؛ بسبب مشاركته في كأس أمم إفريقيا، أصبح التعاقد مع قلب هجوم جديد، من أولويات الإدارة.

النصر
الانتقالات الشتوية
صفقات النصر
حمد الله

التعليقات

الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية عدد التعليقات : 3285
منذ 23 دقيقة
ههههههه قابلني والله ما يفلحون

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مايباخ
برافووو عليك بنت بلدي هذي هي الاكتشافات والتي تستاهل الشهرة والدعم
ابو يزن
طيب
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
ههههههه قابلني والله ما يفلحون
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
تعليق حس وش تبية يكتب مثلاً انهزم الطائي من النصر يعني يعكسها والا يقول ببالغ الأسى والحزن بلغنا فوز الطائي على النصر سبحان الله...
واضح ***وصريح
منظر جميل ويشرح الصدر،،

أخر الأخبار

شرطة عسير تضبط 10 مخالفين لنظام أمن الحدود
شرطة عسير تضبط 10 مخالفين لنظام أمن الحدود
منذ 17 دقيقة 1146
إلزام منشأة بدفع الأجور المتأخرة لعامليها بقيمة 654 ألف ريال في الرياض
إلزام منشأة بدفع الأجور المتأخرة لعامليها بقيمة 654 ألف ريال في الرياض
منذ 46 دقيقة 1285
ريفر بليت يتحرك لضم "مارتينيز"
ريفر بليت يتحرك لضم "مارتينيز"
منذ 52 دقيقة 1419
بالفيديو .. لص يتحرك كالأفعي ويسرق أموال من صالون تجميل
بالفيديو .. لص يتحرك كالأفعي ويسرق أموال من صالون تجميل
منذ ساعة 511
هروب 4 لاعبات من بعثة الكاميرون
هروب 4 لاعبات من بعثة الكاميرون
منذ ساعة 1403
بالصور .. فؤاد عبدالواحد "يزف" أصالة على عريسها في مسرح "ليالي أوايسس"
بالصور .. فؤاد عبدالواحد "يزف" أصالة على عريسها في مسرح "ليالي أوايسس"
منذ ساعة 357
بالفيديو.. باحثة سعودية تصمم جهازاً لتعطيل الألغام
بالفيديو.. باحثة سعودية تصمم جهازاً لتعطيل الألغام
منذ ساعة 1473
خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء
خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء
منذ ساعة 1328
صدور بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد لدولة الكويت
صدور بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد لدولة الكويت
منذ ساعتين 1510
خالد القحطاني : ماريجا مع جوميز في رأس التشكيلة حالة مكررة تظهر الهلال عاجز
خالد القحطاني : ماريجا مع جوميز في رأس التشكيلة حالة مكررة تظهر الهلال عاجز
منذ ساعتين 1457