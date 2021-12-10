ترامب يهاجم نتنياهو بشتائم «خادشة»

واشنطن (صدى):
هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، وسبه بألفاظ خادشة متهما إياه بـ«عدم الولاء».
وذكرت تقارير أمريكية، أن ترامب استخدم شتائم جنسية جارحة ضد نتنياهو خلال مقابلة بشأن كتاب «سلام ترامب: اتفاقيات إبراهيم وإعادة تشكيل الشرق الأوسط»، للصحفي الإسرائيلي باراك رافيد الذي نشر مقتطفات من المقابلة بالتزامن مع نشر كتابه بالعبرية.
وقال ترامب : «لقد ارتكب بيبي (نتنياهو) خطأ فادحًا.. فقد كان أول شخص يهنئ بايدن بالرئاسة، هذا الرجل الذي فعلت من أجله أكثر من أي شخص آخر.. كان يمكن لبيبي أن يظل صامتًا».
أضاف : «أحببت بيبي. وما زلت أحبه، لكنني أحب الولاء، وبيبي لم يهنئ بايدن فحسب، بل فعل ذلك عبر شريط فيديو هو وزوجته».
وتابع ترامب: «لم أتحدث معه منذ ذلك الحين Fuck Him»، وأشار إلى أن «الفيديو كان بمثابة استجداء للحب.. وقلت في نفسي يا الهي كيف تتغير الأشياء، وشعرت بخيبة أمل. وهذا يسيء له بشدة».
وأشار ترامب نتنياهو إلى قراراته التي شملت الانسحاب من الاتفاق الإيراني ونقل السفارة الأمريكية في القدس والإبقاء على القوات في المنطقة والاعتراف بهضبة الجولان المحتلة كجزء من إسرائيل.