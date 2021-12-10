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ترامب يهاجم نتنياهو بشتائم «خادشة»

منذ ساعة
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ترامب يهاجم نتنياهو بشتائم «خادشة»

واشنطن (صدى):
هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، وسبه بألفاظ خادشة متهما إياه بـ«عدم الولاء».

وذكرت تقارير أمريكية، أن ترامب استخدم شتائم جنسية جارحة ضد نتنياهو خلال مقابلة بشأن كتاب «سلام ترامب: اتفاقيات إبراهيم وإعادة تشكيل الشرق الأوسط»، للصحفي الإسرائيلي باراك رافيد الذي نشر مقتطفات من المقابلة بالتزامن مع نشر كتابه بالعبرية.

وقال ترامب : «لقد ارتكب بيبي (نتنياهو) خطأ فادحًا.. فقد كان أول شخص يهنئ بايدن بالرئاسة، هذا الرجل الذي فعلت من أجله أكثر من أي شخص آخر.. كان يمكن لبيبي أن يظل صامتًا».

أضاف : «أحببت بيبي. وما زلت أحبه، لكنني أحب الولاء، وبيبي لم يهنئ بايدن فحسب، بل فعل ذلك عبر شريط فيديو هو وزوجته».

وتابع ترامب: «لم أتحدث معه منذ ذلك الحين Fuck Him»، وأشار إلى أن «الفيديو كان بمثابة استجداء للحب.. وقلت في نفسي يا الهي كيف تتغير الأشياء، وشعرت بخيبة أمل. وهذا يسيء له بشدة».

وأشار ترامب نتنياهو إلى قراراته التي شملت الانسحاب من الاتفاق الإيراني ونقل السفارة الأمريكية في القدس والإبقاء على القوات في المنطقة والاعتراف بهضبة الجولان المحتلة كجزء من إسرائيل.

التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 9
منذ ساعة
وذكرت تقارير أمريكية، أن ترامب استخدم شتائم جنسية جارحة ضد نتنياهو...
على ما سمعت ان الجمله التي قالها ...
...عارك يا واد نتن ياهو..
يا هوه اندر واشنطقن ووقع سلام مع الفلاطزه..
اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 9
منذ 46 دقيقة
وأشار ترامب نتنياهو إلى قراراته التي شملت الانسحاب من الاتفاق الإيراني ونقل السفارة الأمريكية في القدس والإبقاء على القوات في المنطقة والاعتراف بهضبة الجولان المحتلة كجزء من إسرائيل...
نتنياهو غداريها ...
😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹
..انجرحت مشاعر طرنبه
اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 9
منذ 44 دقيقة
اعجبني نتنياهو بيك ....
قلب حتى طرمبه...
صدق الحق .. مالهم عهد ولا وعد..
😹😹😹😹😹😹

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أحدث التعليقات

سلطان
ممكن توضح الغلط بكلام الكابتن
اسعد حق اصابع الزمن
نعم توكلو على الله ونفذو حكم القتل لمن يهرب كميات كبيره للمتجاره... واما للاستخدام الشخصي فتكون عقوبتها اقل ..لان ضررها مقتصر على مستخدمها
اسعد حق اصابع الزمن
خذوها نصيحه لوجه الله ... والله سيستمر الاجانب بالتهريب وخاصه الدوافير... لانهم حاسبينها... بيكون مفلس وما يساوي ورأه.. فيقول لنفسه ..اذا نجحت بالتهريب صرت...
ع. س. ع
والله عقلة تنكة وانفقع فلوس ودلع عساة بالفقر أن شاء الله
اسعد حق اصابع الزمن
نقطه مهمه... الاجانب وخاصه الشوام عندهم جرأه للتهريب... لانه لن يردعم الا تطبق حكم القتل.. خاصه لمن يهرب كميات كبيره.. والحق ان القتل قليل...

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