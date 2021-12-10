"كأس ماردونا" حديث الصحافة العالمية

وكالات (صدى):
سلطت وسائل الإعلام العالمية الاضواء على مباراة برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني المرتقبة على كأس الأسطورة الراحل دييغو مارادونا وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، بالتزامن مع اقتراب موعد المباراة منتصف الأسبوع المقبل.
وذكر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق من العام الجاري أنه ستقام مباراة كأس مارادونا بين الفريقين الشهيرين تخليداً لذكرى اللاعب الذي عشقه الكثيرون ووصفوه بأنه الأعظم على الإطلاق.
وأعلن موقع "فوتبول إسبانيا" عن مغادرة برشلونة إلى الرياض لخوض مباراة تكريم نجمه التاريخي في الثمانينات، وذلك وسط اهتمام من النادي الكاتالوني بتكريم الراحل من خلال المشاركة في المباراة، ولاحياء ذكراه في منطقة الشرق الأوسط التي يملك فيها عدداً كبيراً من الجماهير.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن خوان رومان ريكلمي نجم برشلونة السابق ولاعب بوكا ونائب رئيسه الحالي احتفل عقب فوز فريقه يوم الخميس بكأس الأرجنتين على تايييريس كوردوبا بركلات الترجيح، مؤكدا أن فريقه سيخوض المباراة المقبلة في مسابقة الدوري المحلي وعقبها كأس مارادونا في الرياض ومن ثم سيبدأ العمل للعام الجديد.
وقالت الصحيفة الشهيرة "سبورت": عام جوردي ألبا انتهى بشكل رسمي، سيغيب عن مباريات أوساسونا وإلتشي وإشبيلية في الدوري الإسباني،وستحرمه الإصابة من المشاركة في مباراة ماردونا المقررة يوم 14 ديسمبر الجاري في الرياض وذلك تكريماً للراحل مارادونا.