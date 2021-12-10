امرأة تحاول قتل أم زوجها بـ 4 طعنات

أبوظبي (صدى):
حاولت امرأة، في الإمارات قتل أم زوجها بتسديد أربع طعنات بواسطة سكين، حيث تدخل ابن المجني عليها، الذي شاهد جانباً من المأساة، لإنقاذ حياة والدته، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمة عن البلاد، بعد انتهاء فترة العقوبة.
وأشارت الوقائع إلى أن المتهمة زوجة ابن المجني عليها، عقدت العزم على قتلها إثر خلافات بينهما، وترصدت لها، وتوجهت إلى المطبخ ليلاً، واستلت سكيناً، ودخلت غرفة المجني عليها، حيث قامت بطعنها في مناطق مختلفة بجسدها، فأحدثت بها إصابات.
وذكر زوج المتهمة في تحقيقات النيابة العامة، أنه كان نائماً في شقته التي يقيم فيها مع زوجته ووالدته، وقد تفاجأ بصراخ والدته وهي تناديه، فذهب مسرعاً إلى غرفتها، وشاهد زوجته المتهمة، وهي تقف إلى جانب والدته، وهي في حالة صعبة مضجرة بالدماء، وتقوم بطعنها.
وقضت محكمة جنايات عجمان بالسجن على المتهمة لشروعها مع سبق الإصرار والترصد، في قتل أم زوجها وهي نائمة.