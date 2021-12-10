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امرأة تحاول قتل أم زوجها بـ 4 طعنات

منذ ساعة
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امرأة تحاول قتل أم زوجها بـ 4 طعنات

أبوظبي (صدى):
حاولت امرأة، في الإمارات قتل أم زوجها بتسديد أربع طعنات بواسطة سكين، حيث تدخل ابن المجني عليها، الذي شاهد جانباً من المأساة، لإنقاذ حياة والدته، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمة عن البلاد، بعد انتهاء فترة العقوبة.

وأشارت الوقائع إلى أن المتهمة زوجة ابن المجني عليها، عقدت العزم على قتلها إثر خلافات بينهما، وترصدت لها، وتوجهت إلى المطبخ ليلاً، واستلت سكيناً، ودخلت غرفة المجني عليها، حيث قامت بطعنها في مناطق مختلفة بجسدها، فأحدثت بها إصابات.

وذكر زوج المتهمة في تحقيقات النيابة العامة، أنه كان نائماً في شقته التي يقيم فيها مع زوجته ووالدته، وقد تفاجأ بصراخ والدته وهي تناديه، فذهب مسرعاً إلى غرفتها، وشاهد زوجته المتهمة، وهي تقف إلى جانب والدته، وهي في حالة صعبة مضجرة بالدماء، وتقوم بطعنها.

وقضت محكمة جنايات عجمان بالسجن على المتهمة لشروعها مع سبق الإصرار والترصد، في قتل أم زوجها وهي نائمة.

 

 

عجمان
قتل
طعنات
الإمارات
أم زوجها

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 738
منذ ساعة
لاحول ولاقوة الابالله
dl0
dl0 عدد التعليقات : 2
منذ 46 دقيقة
الله المستعان

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أحدث التعليقات

سلطان
ممكن توضح الغلط بكلام الكابتن
اسعد حق اصابع الزمن
نعم توكلو على الله ونفذو حكم القتل لمن يهرب كميات كبيره للمتجاره... واما للاستخدام الشخصي فتكون عقوبتها اقل ..لان ضررها مقتصر على مستخدمها
اسعد حق اصابع الزمن
خذوها نصيحه لوجه الله ... والله سيستمر الاجانب بالتهريب وخاصه الدوافير... لانهم حاسبينها... بيكون مفلس وما يساوي ورأه.. فيقول لنفسه ..اذا نجحت بالتهريب صرت...
ع. س. ع
والله عقلة تنكة وانفقع فلوس ودلع عساة بالفقر أن شاء الله
اسعد حق اصابع الزمن
نقطه مهمه... الاجانب وخاصه الشوام عندهم جرأه للتهريب... لانه لن يردعم الا تطبق حكم القتل.. خاصه لمن يهرب كميات كبيره.. والحق ان القتل قليل...

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