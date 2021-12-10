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شاب يدفع حياته ثمنا لشهامته في الدفاع عن سيدة وعجوز

منذ ساعتين
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شاب يدفع حياته ثمنا لشهامته في الدفاع عن سيدة وعجوز

القاهرة (صدى):
أنقذ شاب مصري سيدة وعجوزا من اعتداء 3 سيدات عليهما في شارعه بمنطقة المرج، فاستطاع من فض المشاجرة بين الأطراف واخرجهما من محنتهما ولكنه دفع حياته ثمنا لشجاعته وشهامته وانتهى به المطاف بالقتل بطريقة بشعة.

و ظن زوج السيدة أن المجني عليه هو الذي تشاجر معهما ولم يتفهم أنه كان حاجزًا بين زوجته والسيدات الأخريات، فجاء برفقة عدداً من رفاقه وضرب المجني عليه حتى الموت بـ7 طعنات وأصاب شقيقه بجرح خطير في رأسه.

وكان المجني عليه تشاجر مع تلك السيدة لأول مرة منذ أيام على خلاف بسيط الأمر الذي جعل زوجها يظن أن للرجل يدا فيما جرى لها، فأفضى روحه في عراك بالأسلحة البيضاء، وأودى بحياته.

مصر
جريمة قتل
مشاجرة
سيدات
منطقة المرج

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 738
منذ ساعة
لاحول ولاقوة الابالله

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أحدث التعليقات

سلطان
ممكن توضح الغلط بكلام الكابتن
اسعد حق اصابع الزمن
نعم توكلو على الله ونفذو حكم القتل لمن يهرب كميات كبيره للمتجاره... واما للاستخدام الشخصي فتكون عقوبتها اقل ..لان ضررها مقتصر على مستخدمها
اسعد حق اصابع الزمن
خذوها نصيحه لوجه الله ... والله سيستمر الاجانب بالتهريب وخاصه الدوافير... لانهم حاسبينها... بيكون مفلس وما يساوي ورأه.. فيقول لنفسه ..اذا نجحت بالتهريب صرت...
ع. س. ع
والله عقلة تنكة وانفقع فلوس ودلع عساة بالفقر أن شاء الله
اسعد حق اصابع الزمن
نقطه مهمه... الاجانب وخاصه الشوام عندهم جرأه للتهريب... لانه لن يردعم الا تطبق حكم القتل.. خاصه لمن يهرب كميات كبيره.. والحق ان القتل قليل...

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