شاب يدفع حياته ثمنا لشهامته في الدفاع عن سيدة وعجوز

القاهرة (صدى):
أنقذ شاب مصري سيدة وعجوزا من اعتداء 3 سيدات عليهما في شارعه بمنطقة المرج، فاستطاع من فض المشاجرة بين الأطراف واخرجهما من محنتهما ولكنه دفع حياته ثمنا لشجاعته وشهامته وانتهى به المطاف بالقتل بطريقة بشعة.
و ظن زوج السيدة أن المجني عليه هو الذي تشاجر معهما ولم يتفهم أنه كان حاجزًا بين زوجته والسيدات الأخريات، فجاء برفقة عدداً من رفاقه وضرب المجني عليه حتى الموت بـ7 طعنات وأصاب شقيقه بجرح خطير في رأسه.
وكان المجني عليه تشاجر مع تلك السيدة لأول مرة منذ أيام على خلاف بسيط الأمر الذي جعل زوجها يظن أن للرجل يدا فيما جرى لها، فأفضى روحه في عراك بالأسلحة البيضاء، وأودى بحياته.