نشوب خلافات بين فيصل القاسم وزميله جمال ريان بسبب إيران

نايف السالم (صدى):
اشتعلت حدة الخلافات بين مذيعي قناة الجزيرة فيصل القاسم وجمال ريان بسبب دفاع الأخير عن إيران وتبرئتها مما أثارته من فتن وحروب في المنطقة العربية.
ورد الدكتور فيصل القاسم على تغريدة "ريان" المدافعة عن إيران قائلاً: "من المضحكات المبكيات في هذا الزمن الأغبر أن تجد فلسطينياً يصفق ويستنجد بإيران التي تحتل أربع عواصم عربية كي تساعده ضد إسرائيل التي تحتل عاصمة واحدة، زت عمي زت".
ولم تتوقف خلافات الطرفين عند هذا الحد بل قام "القاسم" بعمل حظر على تويتر لزميله "ريان" ليرد الأخير قائلاً: "حينما ترفض تلميع الكيان الصهيوني وتشويه فلسطين يأتيك البلوك سريعًا .. بالناقص".