نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

نشوب خلافات بين فيصل القاسم وزميله جمال ريان بسبب إيران

منذ 40 دقيقة
1718
1
نشوب خلافات بين فيصل القاسم وزميله جمال ريان بسبب إيران

نايف السالم (صدى):
اشتعلت حدة الخلافات بين مذيعي قناة الجزيرة فيصل القاسم وجمال ريان بسبب دفاع الأخير عن إيران وتبرئتها مما أثارته من فتن وحروب في المنطقة العربية.

ورد الدكتور فيصل القاسم على تغريدة "ريان" المدافعة عن إيران قائلاً: "من المضحكات المبكيات في هذا الزمن الأغبر أن تجد فلسطينياً يصفق ويستنجد بإيران التي تحتل أربع عواصم عربية كي تساعده ضد إسرائيل التي تحتل عاصمة واحدة، زت عمي زت".

ولم تتوقف خلافات الطرفين عند هذا الحد بل قام "القاسم" بعمل حظر على تويتر لزميله "ريان" ليرد الأخير قائلاً: "حينما ترفض تلميع الكيان الصهيوني وتشويه فلسطين يأتيك البلوك سريعًا .. بالناقص".

 

فلسطين
إيران
فيصل القاسم
الكيان الصهيوني
المنطقة العربية
جمال ريان

التعليقات

طعس الماضي
طعس الماضي عدد التعليقات : 6
منذ 26 دقيقة
يا عيب الشوم ...
شحوه تتعشوى عندي الليله على شاورما جاج حلبي وعرأ سوس وتتصالحو...

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوفيصل
مافيه الا نفخ وسمكرة ومعجون وبوية وتلميع إنما تعال شوف عند قومت الصباح شي يخوف ويصيب بالهلع وهذا يعتبر غش تجاري ..
زعيم اااسيا
ماتلحظون المساكين الغلابه الي يقولون الهلال مدعوم للجان وتحكيم اكاذيبهم صارت مضحكه عليهم كل المحايدين يشيدون بالهلال ماعاد المدعوسين والله اشفق عليهم
ابوفهد الحبلاني العنزي
نجن الكويتيين نحب المملكه ونعتبرها بلادنا وبلاد كل العرب والمسلمين الله يغزها ويرفع شانها
طارت الطيارة
للأسف شهادات بدون درايه أو لديهم درايه ويحبون الظهور على الجماهير بأشكال غريبه في تصاريحهم ⚽⚽⚽
اللل
للاسف نحن في زمن الحكومات تحمي وتقدس الفاشلين واصحاب الانحراف العقلي والجسدي

أخر الأخبار

أربعينية تقنع الجميع بأنها في 22 من عمرها بفضل خدعة
أربعينية تقنع الجميع بأنها في 22 من عمرها بفضل خدعة
منذ 5 ثواني 200
"كأس ماردونا" حديث الصحافة العالمية
"كأس ماردونا" حديث الصحافة العالمية
منذ 4 دقائق 1217
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
منذ 12 دقيقة 1219
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
منذ 17 دقيقة 1208
امرأة تحاول قتل أم زوجها بـ 4 طعنات
امرأة تحاول قتل أم زوجها بـ 4 طعنات
منذ 19 دقيقة 464
خطر كبير يواجه تايوان بسبب فأر مصاب بكورونا
خطر كبير يواجه تايوان بسبب فأر مصاب بكورونا
منذ 24 دقيقة 1291
بالفيديو والصور.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولة تهريب 888 ألف حبة كبتاجون
بالفيديو والصور.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولة تهريب 888 ألف حبة كبتاجون
منذ 29 دقيقة 1323
شاب يدفع حياته ثمنا لشهامته في الدفاع عن سيدة وعجوز
شاب يدفع حياته ثمنا لشهامته في الدفاع عن سيدة وعجوز
منذ 35 دقيقة 609
نشوب خلافات بين فيصل القاسم وزميله جمال ريان بسبب إيران
نشوب خلافات بين فيصل القاسم وزميله جمال ريان بسبب إيران
منذ 40 دقيقة 1718
"كينو" يتلقى عرضا من "النصر "
"كينو" يتلقى عرضا من "النصر "
منذ 44 دقيقة 1441