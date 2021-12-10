"كينو" يتلقى عرضا من "النصر "

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر دخل في مفاوضات جادة مع لاعب برازيلي وذلك اليوم الجمعة .
وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي قدمت عرضًا للتعاقد مع لاعب نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي "كينو" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يملك كينو خبرة جيدة بالملاعب العربية،وذلك لأنه لعب في السابق ضمن صفوف نادي بيراميدز المصري والجزيرة الإماراتي.
الجدير بالذكر أن كينو استطاع أن يقود نادي أتليتكو مينيرو للفوز بالدوري البرازيلي وذلك بعد غياب طويل، حيث سجل هدف الفوز في مباراة وحسم اللقب أمام باهيا.