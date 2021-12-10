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"كينو" يتلقى عرضا من "النصر "

منذ 44 دقيقة
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"كينو" يتلقى عرضا من "النصر "

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر دخل في مفاوضات جادة مع لاعب برازيلي وذلك اليوم الجمعة .

وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي قدمت عرضًا للتعاقد مع لاعب نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي "كينو" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يملك كينو خبرة جيدة بالملاعب العربية،وذلك لأنه لعب في السابق ضمن صفوف نادي بيراميدز المصري والجزيرة الإماراتي.

الجدير بالذكر أن كينو استطاع أن يقود نادي أتليتكو مينيرو للفوز بالدوري البرازيلي وذلك بعد غياب طويل، حيث سجل هدف الفوز في مباراة وحسم اللقب أمام باهيا.

 

النصر
كرة قدم
عرض
كينو
البرازيلي كينو

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4844
منذ 33 دقيقة
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أحدث التعليقات

ابوفيصل
مافيه الا نفخ وسمكرة ومعجون وبوية وتلميع إنما تعال شوف عند قومت الصباح شي يخوف ويصيب بالهلع وهذا يعتبر غش تجاري ..
زعيم اااسيا
ماتلحظون المساكين الغلابه الي يقولون الهلال مدعوم للجان وتحكيم اكاذيبهم صارت مضحكه عليهم كل المحايدين يشيدون بالهلال ماعاد المدعوسين والله اشفق عليهم
ابوفهد الحبلاني العنزي
نجن الكويتيين نحب المملكه ونعتبرها بلادنا وبلاد كل العرب والمسلمين الله يغزها ويرفع شانها
طارت الطيارة
للأسف شهادات بدون درايه أو لديهم درايه ويحبون الظهور على الجماهير بأشكال غريبه في تصاريحهم ⚽⚽⚽
اللل
للاسف نحن في زمن الحكومات تحمي وتقدس الفاشلين واصحاب الانحراف العقلي والجسدي

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