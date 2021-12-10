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شاهد.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولة تهريب 888 ألف حبة كبتاجون

منذ ساعتين
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شاهد.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولة تهريب 888 ألف حبة كبتاجون

الرياض (صدى):
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 888,000 حبة، عُثِر عليها مُخبأةً في إرسالية عبارة عن "معاجين" تُستخدم في البناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي عبارة عن "معاجين" في إحدى الحاويات، وعند خضوع الإرسالية الواردة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر بداخلها على تلك الكمية من الحبوب، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجاويف براميل المعاجين.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، داعيةً في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني(1910@zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 9
منذ 35 دقيقة
نقطه مهمه...
الاجانب وخاصه الشوام عندهم جرأه للتهريب...
لانه لن يردعم الا تطبق حكم القتل.. خاصه لمن يهرب كميات كبيره..
والحق ان القتل قليل بل المفترض الصلب وتقطيع الاطراف ثم القتل..
كم اسره وبيت دمروه...
والله ان اضرار الحرب اهون من ضرر تهريبهم
اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 9
منذ 27 دقيقة
خذوها نصيحه لوجه الله ...
والله سيستمر الاجانب بالتهريب وخاصه الدوافير...
لانهم حاسبينها...
بيكون مفلس وما يساوي ورأه..
فيقول لنفسه ..اذا نجحت بالتهريب صرت مليونير.. واذا سجنت..باكل واشرب ببلاش ...
ولاكن اذا عرف ان فيها قتل فهذا سيردعه...
اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 9
منذ 23 دقيقة
نعم توكلو على الله ونفذو حكم القتل لمن يهرب كميات كبيره للمتجاره... واما للاستخدام الشخصي فتكون عقوبتها اقل ..لان ضررها مقتصر على مستخدمها

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أحدث التعليقات

سلطان
ممكن توضح الغلط بكلام الكابتن
اسعد حق اصابع الزمن
نعم توكلو على الله ونفذو حكم القتل لمن يهرب كميات كبيره للمتجاره... واما للاستخدام الشخصي فتكون عقوبتها اقل ..لان ضررها مقتصر على مستخدمها
اسعد حق اصابع الزمن
خذوها نصيحه لوجه الله ... والله سيستمر الاجانب بالتهريب وخاصه الدوافير... لانهم حاسبينها... بيكون مفلس وما يساوي ورأه.. فيقول لنفسه ..اذا نجحت بالتهريب صرت...
ع. س. ع
والله عقلة تنكة وانفقع فلوس ودلع عساة بالفقر أن شاء الله
اسعد حق اصابع الزمن
نقطه مهمه... الاجانب وخاصه الشوام عندهم جرأه للتهريب... لانه لن يردعم الا تطبق حكم القتل.. خاصه لمن يهرب كميات كبيره.. والحق ان القتل قليل...

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