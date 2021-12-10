"مودل روز" تكشف تفاصيل إصابتها بكسر في الأنف

أميرة خالد (صدى):
قالت عارضة الأزياء مودل روز انها تعرضت لكسر في أنفها، وكشفت عن تفاصيل الإصابة إلا أنها تعرضت لانتقادات حادة ظناً من متابعيها أنها خضعت لعملية تجميل وليس مجرد إصابة.
وأضافت من خلال صفحتها على سناب : "فيه واحدة من السنابات نزلت لكم إياها وأنا في ميامي وهما مغطيين أنفي، كنت طحت على وجهي لكن ما حسيت إن فيه ألم وقتها، تاني يوم حسيت إن خشمي كبر وفيه بروز، قلت لهم لزقولي خشمي، لكن ما أدري إن كان انكسر ولا لا، أعتقد إنه انكسر من جوة".
وتابعت مودل روز: "كان أزرق وأحسه مكسور لأن فيه اعوجاج، لما صحيت اليوم التاني صدمت صدمة وصرخت قلت لهم خشمي أتكسر، الكل قعد يقولي إيش طيحتي، هقولكم، كنت لابسة كعب ونازلة من المركب فوقعت".
و انهالت التعليقات التي هاجمت مودل روز بسبب طريقة سردها لتفاصيل الاصابة، وظن البعض الآخر أنها خضعت لعملية تجميل وليس مجرد إصابة، وجاء في إحدى التعليقات: "اول مرة أشوف وحده متشققة من الفرح أنها كسرت خشمها! قولي بسوي خشمي وخلاص مو عيب ولا حرام.