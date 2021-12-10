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"مودل روز" تكشف تفاصيل إصابتها بكسر في الأنف

منذ 49 دقيقة
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"مودل روز" تكشف تفاصيل إصابتها بكسر في الأنف

أميرة خالد (صدى):
قالت عارضة الأزياء مودل روز انها تعرضت لكسر في أنفها، وكشفت عن تفاصيل الإصابة إلا أنها تعرضت لانتقادات حادة ظناً من متابعيها أنها خضعت لعملية تجميل وليس مجرد إصابة.

وأضافت من خلال صفحتها على سناب : "فيه واحدة من السنابات نزلت لكم إياها وأنا في ميامي وهما مغطيين أنفي، كنت طحت على وجهي لكن ما حسيت إن فيه ألم وقتها، تاني يوم حسيت إن خشمي كبر وفيه بروز، قلت لهم لزقولي خشمي، لكن ما أدري إن كان انكسر ولا لا، أعتقد إنه انكسر من جوة".

وتابعت مودل روز: "كان أزرق وأحسه مكسور لأن فيه اعوجاج، لما صحيت اليوم التاني صدمت صدمة وصرخت قلت لهم خشمي أتكسر، الكل قعد يقولي إيش طيحتي، هقولكم، كنت لابسة كعب ونازلة من المركب فوقعت".

و انهالت التعليقات التي هاجمت مودل روز بسبب طريقة سردها لتفاصيل الاصابة، وظن البعض الآخر أنها خضعت لعملية تجميل وليس مجرد إصابة، وجاء في إحدى التعليقات: "اول مرة أشوف وحده متشققة من الفرح أنها كسرت خشمها! قولي بسوي خشمي وخلاص مو عيب ولا حرام.

إصابة
عملية جراحية
تجميل الأنف
مودل روز

التعليقات

فتى الفلسفة
فتى الفلسفة عدد التعليقات : 1
منذ 34 دقيقة
جعلك تكسرين كلك ما يبقى منك شيء وش علينا منك لا هميتينا ولا هميناك عايشه برى في أمريكا من صغرك ولا نعرفك ولا تعرفينا من أيام الملك عبد الله وأنتي في أمريكا أما الأجنبيات اللي عندنا تراهن أهلنا لأنهن عايشات في أرضنا لكن أنتي بعيد عنا
طعس الماضي
طعس الماضي عدد التعليقات : 6
منذ 32 دقيقة
السوال الي يلوح فوق الطعس...
هل خبر مثل كسر خوشم فسوه يستحق النشر والقراءه ....؟

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أحدث التعليقات

ابوفيصل
مافيه الا نفخ وسمكرة ومعجون وبوية وتلميع إنما تعال شوف عند قومت الصباح شي يخوف ويصيب بالهلع وهذا يعتبر غش تجاري ..
زعيم اااسيا
ماتلحظون المساكين الغلابه الي يقولون الهلال مدعوم للجان وتحكيم اكاذيبهم صارت مضحكه عليهم كل المحايدين يشيدون بالهلال ماعاد المدعوسين والله اشفق عليهم
ابوفهد الحبلاني العنزي
نجن الكويتيين نحب المملكه ونعتبرها بلادنا وبلاد كل العرب والمسلمين الله يغزها ويرفع شانها
طارت الطيارة
للأسف شهادات بدون درايه أو لديهم درايه ويحبون الظهور على الجماهير بأشكال غريبه في تصاريحهم ⚽⚽⚽
اللل
للاسف نحن في زمن الحكومات تحمي وتقدس الفاشلين واصحاب الانحراف العقلي والجسدي

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