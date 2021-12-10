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شاهد.. وصول سلمان خان إلى الرياض

منذ ساعتين
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شاهد.. وصول سلمان خان إلى الرياض

أميرة خالد (صدى):
وثقت بعض الصور وصول نجم بوليوود سلمان خان إلى الرياض مساء أمس الخميس.

وشارك "خان" في مؤتمر صحفي للحديث عن الزيارة التي تأتي ضمن "موسم الرياض" فلم يتمالك طفل سعودي نفسه وانهار باكياً وهو يصافح بطل الفرقة.

وأعرب سلمان خان عن شكره لهيئة الترفيه، مشيرًا لشعوره بالحماس والسعادة بسبب تواجده في المملكة.

وأضاف في حديثه: "أنا متحمس جداً وأتشرف بوجودي بالرياض، وأعدكم بالعودة مرة أخرى لتصوير الأفلام السينمائية والعروض".

وفيما يتعلق بالموقف الذي جمعه بالطفل، تابع: "سأحتفظ باللوحة الفنية التي تلقيتها هدية منه، ولا أصدق أنني أحظى بهذه المحبة في قلوب الأطفال".

واستكمل "خان" حديثه عن الشعب السعودي قائلاً: " الشعب السعودي شعب مبتسم، ولا يوجد أجمل من السعادة التي يراها على وجوههم".

سلمان خان
هيئة الترفيه
موسم الرياض
العروض
نجم بوليوود
الأفلام السينمائية

التعليقات

اللل
اللل عدد التعليقات : 635
منذ 29 دقيقة
ياحسافه هذي هي بداية النهاية

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أحدث التعليقات

ابوفيصل
مافيه الا نفخ وسمكرة ومعجون وبوية وتلميع إنما تعال شوف عند قومت الصباح شي يخوف ويصيب بالهلع وهذا يعتبر غش تجاري ..
زعيم اااسيا
ماتلحظون المساكين الغلابه الي يقولون الهلال مدعوم للجان وتحكيم اكاذيبهم صارت مضحكه عليهم كل المحايدين يشيدون بالهلال ماعاد المدعوسين والله اشفق عليهم
ابوفهد الحبلاني العنزي
نجن الكويتيين نحب المملكه ونعتبرها بلادنا وبلاد كل العرب والمسلمين الله يغزها ويرفع شانها
طارت الطيارة
للأسف شهادات بدون درايه أو لديهم درايه ويحبون الظهور على الجماهير بأشكال غريبه في تصاريحهم ⚽⚽⚽
اللل
للاسف نحن في زمن الحكومات تحمي وتقدس الفاشلين واصحاب الانحراف العقلي والجسدي

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