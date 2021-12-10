شاهد.. وصول سلمان خان إلى الرياض

أميرة خالد (صدى):
وثقت بعض الصور وصول نجم بوليوود سلمان خان إلى الرياض مساء أمس الخميس.
وشارك "خان" في مؤتمر صحفي للحديث عن الزيارة التي تأتي ضمن "موسم الرياض" فلم يتمالك طفل سعودي نفسه وانهار باكياً وهو يصافح بطل الفرقة.
وأعرب سلمان خان عن شكره لهيئة الترفيه، مشيرًا لشعوره بالحماس والسعادة بسبب تواجده في المملكة.
وأضاف في حديثه: "أنا متحمس جداً وأتشرف بوجودي بالرياض، وأعدكم بالعودة مرة أخرى لتصوير الأفلام السينمائية والعروض".
وفيما يتعلق بالموقف الذي جمعه بالطفل، تابع: "سأحتفظ باللوحة الفنية التي تلقيتها هدية منه، ولا أصدق أنني أحظى بهذه المحبة في قلوب الأطفال".
واستكمل "خان" حديثه عن الشعب السعودي قائلاً: " الشعب السعودي شعب مبتسم، ولا يوجد أجمل من السعادة التي يراها على وجوههم".