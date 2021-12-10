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بالفيديو.. طفل يؤدي رقصة "الرفيحي" بمهارة عالية

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. طفل يؤدي رقصة "الرفيحي" بمهارة عالية

علي القحطاني (صدى):
أثار الطفل "ماجد" إعجاب المتابعين بسبب مهاراته العالية في أداء رقصة الفنون الشعبية "الرفيحي".

وظهر "ماجد" في الفيديو وهو يؤدي رقصة "الرفيحي" خلال زفاف أحد أقاربه في منطقة تبوك، حيث تفاعل معه عدد كبير من الأقارب الذين هموا بالرقص معه والتصفيق له.

ومن جانبه، ذكر والده أن المقطع تم تصويره قبل أسبوعين فهو من علم "ولده" البالغ من العمر ٨ سنوات أداء تلك الرقصة كما علم إخوانه، بحسب موقع "العربية".

يُذكر أن "الرفيحي" من الفنون الشعبية التي تشتهر بها منطقة تبوك وتحديدا الساحل الغربي في المملكة.

منطقة تبوك
مواقع التواصل الاجتماعي
الفنون الشعبية
الرفيحي
رقصة الرفيحي

التعليقات

طعس الماضي
طعس الماضي عدد التعليقات : 6
منذ 29 دقيقة
دلحونه نبا تنشرون مقطع رقصة نوجير بالبندق فوق هام الطعس والهبوب شماليه...
ويا ونتن وننت على وننه...

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أحدث التعليقات

ابوفيصل
مافيه الا نفخ وسمكرة ومعجون وبوية وتلميع إنما تعال شوف عند قومت الصباح شي يخوف ويصيب بالهلع وهذا يعتبر غش تجاري ..
زعيم اااسيا
ماتلحظون المساكين الغلابه الي يقولون الهلال مدعوم للجان وتحكيم اكاذيبهم صارت مضحكه عليهم كل المحايدين يشيدون بالهلال ماعاد المدعوسين والله اشفق عليهم
ابوفهد الحبلاني العنزي
نجن الكويتيين نحب المملكه ونعتبرها بلادنا وبلاد كل العرب والمسلمين الله يغزها ويرفع شانها
طارت الطيارة
للأسف شهادات بدون درايه أو لديهم درايه ويحبون الظهور على الجماهير بأشكال غريبه في تصاريحهم ⚽⚽⚽
اللل
للاسف نحن في زمن الحكومات تحمي وتقدس الفاشلين واصحاب الانحراف العقلي والجسدي

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