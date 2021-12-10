بالفيديو.. طفل يؤدي رقصة "الرفيحي" بمهارة عالية

علي القحطاني (صدى):
أثار الطفل "ماجد" إعجاب المتابعين بسبب مهاراته العالية في أداء رقصة الفنون الشعبية "الرفيحي".
وظهر "ماجد" في الفيديو وهو يؤدي رقصة "الرفيحي" خلال زفاف أحد أقاربه في منطقة تبوك، حيث تفاعل معه عدد كبير من الأقارب الذين هموا بالرقص معه والتصفيق له.
ومن جانبه، ذكر والده أن المقطع تم تصويره قبل أسبوعين فهو من علم "ولده" البالغ من العمر ٨ سنوات أداء تلك الرقصة كما علم إخوانه، بحسب موقع "العربية".
يُذكر أن "الرفيحي" من الفنون الشعبية التي تشتهر بها منطقة تبوك وتحديدا الساحل الغربي في المملكة.