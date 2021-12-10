بالفيديو.. مشاري القرني: مليت وأنا أمدح في الهلال

ماجد محمد (صدى):
علق مشاري القرني معلق قنوات SSC، على تعاقد نادي الهلال مع اللاعب سعود عبد الحميد.
وقال "القرني" في مقطع فيديو له على "سناب شات": "فعلاً هذا النادي غريب جدًا لأنه تقريبًا من الأندية القلائل على مستوى العالم اللي تجبرك تثني عليها .. أنا بصراحة مليت وأنا أمدح في الهلال".
وأضاف في حديثه: "بعض الجماهير من الأندية الأخرى يقولون اشمعنا الهلال .. مو بكيفي هو اللي يجبرني إني اتكلم عنه ويجيب البطولات الضخمة الكبيرة شوف الصفقات اللي جابها ومنها صفقة سعود عبد الحميد".
وكان سعود عبد الحميد لاعب فريق الاتحاد قد وقع لصالح الهلال مقابل ١٥ مليونًا و٧٥٠ ألف ريال في العام الواحد إضافة إلى سيارة خاصة هدية.