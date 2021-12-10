نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. مشاري القرني: مليت وأنا أمدح في الهلال

منذ ساعة
1610
1
بالفيديو.. مشاري القرني: مليت وأنا أمدح في الهلال

ماجد محمد (صدى):
علق مشاري القرني معلق قنوات SSC، على تعاقد نادي الهلال مع اللاعب سعود عبد الحميد.

وقال "القرني" في مقطع فيديو له على "سناب شات": "فعلاً هذا النادي غريب جدًا لأنه تقريبًا من الأندية القلائل على مستوى العالم اللي تجبرك تثني عليها .. أنا بصراحة مليت وأنا أمدح في الهلال".

وأضاف في حديثه: "بعض الجماهير من الأندية الأخرى يقولون اشمعنا الهلال .. مو بكيفي هو اللي يجبرني إني اتكلم عنه ويجيب البطولات الضخمة الكبيرة شوف الصفقات اللي جابها ومنها صفقة سعود عبد الحميد".

وكان سعود عبد الحميد لاعب فريق الاتحاد قد وقع لصالح الهلال مقابل ١٥ مليونًا و٧٥٠ ألف ريال في العام الواحد إضافة إلى سيارة خاصة هدية.

الهلال
الاتحاد
سعود عبدالحميد
انتقال سعود عبدالحميد
مشاري القرني

التعليقات

اتحادي
اتحادي عدد التعليقات : 39
منذ 58 دقيقة
مااحد جابرك تمحده
هذا النادي. ابو اللجان والتحكيم ...

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
الف مبروك
نجاة محمد
المتصابيات
الاستثنائي
ههههههههه.كلامك صحيح ابوطلال
ابو ماجد
امرح انت والكاذوبي هذا الكاذوبي يصيح اذا سمع اسم الهلال وسعود عبدالحميد ينتهي عقدة في 30 يناير وسيتم قيدة في 31 يناير وسمعني صياح...
ع. س. ع
ههههههه 😜😜

أخر الأخبار

بالفيديو.. طفل يؤدي رقصة "الرفيحي" بمهارة عالية
بالفيديو.. طفل يؤدي رقصة "الرفيحي" بمهارة عالية
منذ 14 دقيقة 1316
تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة
تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة
منذ 18 دقيقة 1282
بالفيديو.. أبراج الكويت تتزين بالراية السعودية وصورة ولي العهد
بالفيديو.. أبراج الكويت تتزين بالراية السعودية وصورة ولي العهد
منذ 29 دقيقة 1329
فوائد تناول الشاي الأخضر بانتظام يوميًا
فوائد تناول الشاي الأخضر بانتظام يوميًا
منذ 43 دقيقة 1289
سفير المملكة لدى فرنسا: سيتم رفع دعوى لتعويض المواطن خالد العتيبي
سفير المملكة لدى فرنسا: سيتم رفع دعوى لتعويض المواطن خالد العتيبي
منذ 49 دقيقة 1504
التطعيم ضد كورونا بالجرعة المعززة يزيد خصوبة الرجل
التطعيم ضد كورونا بالجرعة المعززة يزيد خصوبة الرجل
منذ ساعة 1525
بالفيديو.. مشاري القرني: مليت وأنا أمدح في الهلال
بالفيديو.. مشاري القرني: مليت وأنا أمدح في الهلال
منذ ساعة 1610
مرض السكري يؤثر سلبيًا على الصحة العقلية
مرض السكري يؤثر سلبيًا على الصحة العقلية
منذ ساعتين 1509
أسعار الذهب اليوم الجمعة
أسعار الذهب اليوم الجمعة
منذ 3 ساعات 1381
"المسند": رياح سطحية نشطة على عدة مناطق
"المسند": رياح سطحية نشطة على عدة مناطق
منذ 3 ساعات 1444