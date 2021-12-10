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التطعيم ضد كورونا بالجرعة المعززة يزيد خصوبة الرجل

منذ ساعة
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التطعيم ضد كورونا بالجرعة المعززة يزيد خصوبة الرجل

أميرة خالد (صدى):
فجرت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة ميامي مفاجأة بأن التطعيم ضد كورونا وبالجرعة المعززة يزيد من خصوبة الرجل، فهل تحفز الجسم على زيادة عدد الحيوانات المنوية.

ونشرت مجلة jamanetwork  العلمية الدراسة حيث قارن الباحثون عينات أخذت من 45 رجلا توزعت أعمارهم بين 18 -50 عاما، وتم فحصهم مسبقا للتأكد من خلوهم من مشاكل تتصل بالخصوبة.

وأخضع الباحثون عينات الحيوانات المنوية للفحص لمعرفة عددها الكلي وتم تلقيح البعض بلقاح "بيونتيك/ فايزر" وتلقيح آخرين بلقاح موديرنا حيث بينت النتيجة أنه لم يوجد فرق كبير في تفاعل اللقاح مع الحيوانات المنوية.

وأظهرت النتائج أن ثمانية مشاركين كان لديهم عدد قليل من الحيوانات المنوية قبل التطعيم، زاد عدد الحيوانات المنوية لديهم بشكل ملحوظ، في حين لم تظهر الفحوصات أي تلوث أو ضعف في جودة الحيوانات المنوية.

وتشير هذه النتائج إلى أن التطعيم خاصة المعزز أي تلقي جرعة ثالثة له علاقة واضحة بزيادة الخصوبة، وذلك وفقًا لما ذكره الموقع الاخباري الألماني ntv.

 

كورونا
اللقاحات
الحيوانات المنوية
التطعيم
الفحوصات
خصوبة الرجل
الجرعة المعززة

التعليقات

الللل
الللل عدد التعليقات : 633
منذ ساعة
ومازال الكذب مستمرا
ومازال الدجل مستمرا
لن يزول الفيروس ونحن نجاهر الله بالمعاصي هذي حقيقه
وبلاش نكذب علي بعض اكثر من كذا

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الف مبروك
نجاة محمد
المتصابيات
الاستثنائي
ههههههههه.كلامك صحيح ابوطلال
ابو ماجد
امرح انت والكاذوبي هذا الكاذوبي يصيح اذا سمع اسم الهلال وسعود عبدالحميد ينتهي عقدة في 30 يناير وسيتم قيدة في 31 يناير وسمعني صياح...
ع. س. ع
ههههههه 😜😜

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