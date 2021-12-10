التطعيم ضد كورونا بالجرعة المعززة يزيد خصوبة الرجل

أميرة خالد (صدى):
فجرت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة ميامي مفاجأة بأن التطعيم ضد كورونا وبالجرعة المعززة يزيد من خصوبة الرجل، فهل تحفز الجسم على زيادة عدد الحيوانات المنوية.
ونشرت مجلة jamanetwork العلمية الدراسة حيث قارن الباحثون عينات أخذت من 45 رجلا توزعت أعمارهم بين 18 -50 عاما، وتم فحصهم مسبقا للتأكد من خلوهم من مشاكل تتصل بالخصوبة.
وأخضع الباحثون عينات الحيوانات المنوية للفحص لمعرفة عددها الكلي وتم تلقيح البعض بلقاح "بيونتيك/ فايزر" وتلقيح آخرين بلقاح موديرنا حيث بينت النتيجة أنه لم يوجد فرق كبير في تفاعل اللقاح مع الحيوانات المنوية.
وأظهرت النتائج أن ثمانية مشاركين كان لديهم عدد قليل من الحيوانات المنوية قبل التطعيم، زاد عدد الحيوانات المنوية لديهم بشكل ملحوظ، في حين لم تظهر الفحوصات أي تلوث أو ضعف في جودة الحيوانات المنوية.
وتشير هذه النتائج إلى أن التطعيم خاصة المعزز أي تلقي جرعة ثالثة له علاقة واضحة بزيادة الخصوبة، وذلك وفقًا لما ذكره الموقع الاخباري الألماني ntv.