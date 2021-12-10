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بالفيديو.. "بوليفارد الرياض" يستضيف أبناء شهداء الواجب

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. "بوليفارد الرياض" يستضيف أبناء شهداء الواجب

الرياض (صدى):
استقبلت خمس مناطق في موسم الرياض أكثر من 1500 من أبناء وبنات شهداء الواجب، وذلك لقضاء أوقات من الترفيه والفرح.

ووثق مقطع فيديو لحظة استضافة بوليفارد الرياض لأبناء شهداء الواجب واستقبالهم بالورود؛ حيث عبروا عن سعادتهم البالغة بمثل تلك الأجواء.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، قد أعلن استضافتهم في عدد من مناطق الموسم؛ حيث قال "نتشرف ونسعد بترتيب زيارات لأكثر من ‪ 1500من أبناء وبنات شهداء الواجب في خمس مناطق في موسم الرياض"، مضيفًا: "المكان مكانكم، شهداء الواجب أبناؤهم في العين والقلب حياكم الله".

 

شهداء الواجب
هيئة الترفيه
موسم الرياض
بوليفارد الرياض

التعليقات

اللل
اللل عدد التعليقات : 633
منذ ساعة
اباهم قدمو ارواحهم
وبوليفارد قدم شاكوش وحماقي واليسا وفرقه كوريه
ومحمد رمضان

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الف مبروك
نجاة محمد
المتصابيات
الاستثنائي
ههههههههه.كلامك صحيح ابوطلال
ابو ماجد
امرح انت والكاذوبي هذا الكاذوبي يصيح اذا سمع اسم الهلال وسعود عبدالحميد ينتهي عقدة في 30 يناير وسيتم قيدة في 31 يناير وسمعني صياح...
ع. س. ع
ههههههه 😜😜

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