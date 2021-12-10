بالفيديو.. "بوليفارد الرياض" يستضيف أبناء شهداء الواجب

الرياض (صدى):
استقبلت خمس مناطق في موسم الرياض أكثر من 1500 من أبناء وبنات شهداء الواجب، وذلك لقضاء أوقات من الترفيه والفرح.
ووثق مقطع فيديو لحظة استضافة بوليفارد الرياض لأبناء شهداء الواجب واستقبالهم بالورود؛ حيث عبروا عن سعادتهم البالغة بمثل تلك الأجواء.
وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، قد أعلن استضافتهم في عدد من مناطق الموسم؛ حيث قال "نتشرف ونسعد بترتيب زيارات لأكثر من 1500من أبناء وبنات شهداء الواجب في خمس مناطق في موسم الرياض"، مضيفًا: "المكان مكانكم، شهداء الواجب أبناؤهم في العين والقلب حياكم الله".