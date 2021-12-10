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جلسة على رمال قرب الزلفي قبل 47 عام
منذ 8 ساعات
1294
1
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جلسة
الزلفي
رمال
خبر في صورة
التعليقات
ابو عبد الرحمن
عدد التعليقات : 56
منذ ساعة
الله يحلو ذيك الايام يوم كنت صغير كنا نروح للطعوس بعد صلاة المغرب ونلعب ونتعشاء وننام واذا صلينا الفجر رجعنا للمزرعه
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أحدث التعليقات
نعيم الحربي
هذا يستاهل القتل
١١١٢٢٢
نسال الله العفو والعافيه والصحه والسلامه والتوفيق للجميع
A.awad
آهههه لو تحلق زي الرجل الوافي تصير آفدة الجيل الصغير من التقليد الأعمى . وهذه أكبر فائده تقدمها للـ ((( الجميع ))) (( الرجل...
ابوبدر
اللي يقول جايين يلهطون من الاموال بعني مانت شايف الطواقي والهدر وكيف يلهطون ويهدرون والا جيت على الهايفه وتبغى تتصدر. بس ما الومك لانك...
A.awad
آهههه لو تحلق زي الرجل الوافي تصير آفدة الجيل الصغير من التقليد الأعمى . وهذه أكبر فائده تقدمها للـ ((( الجميع )))
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