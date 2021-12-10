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‏ بالفيديو.. "العقيلي": حمدالله يمتلك عقلية طفل صغير

منذ 12 ساعة
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‏ بالفيديو.. "العقيلي": حمدالله يمتلك عقلية طفل صغير

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي ونجم نادي النصر السابق، خالد العقيلي، محترف النصر السابق، المغربي عبدالرزاق حمدالله، مؤكدًا أن تصرفاته تخرج من طفل.

وقال خالد العقيلي: "ما أدري وين بتوديه عقليته.. لاعب يملك مهارات ومؤثر وخطير وهداف على أعلى طراز وكل فريق يتمناه ولكن سلوكه خارج الملعب سيئ جدًا فهو مزاجي ومتقلب".

وتابع العقيلي مهاجمًا حمدالله: "سوا تفرقة في الفريق وعنصرية وهو رايح يرسل رسالة فيها تفرقة وفيها عنصرية.. ما أدري حمدالله إيش تركيب عقليته هو لاعب خطير جدًا ولكن عقليته عقلية طفل صغير"، بحسب برنامج "عز الرياضة".

 

النصر
دوري المحترفين
خالد العقيلي
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3271
منذ 36 دقيقة
والله عقلة تنكة وانفقع فلوس ودلع عساة بالفقر أن شاء الله

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أحدث التعليقات

سلطان
ممكن توضح الغلط بكلام الكابتن
اسعد حق اصابع الزمن
نعم توكلو على الله ونفذو حكم القتل لمن يهرب كميات كبيره للمتجاره... واما للاستخدام الشخصي فتكون عقوبتها اقل ..لان ضررها مقتصر على مستخدمها
اسعد حق اصابع الزمن
خذوها نصيحه لوجه الله ... والله سيستمر الاجانب بالتهريب وخاصه الدوافير... لانهم حاسبينها... بيكون مفلس وما يساوي ورأه.. فيقول لنفسه ..اذا نجحت بالتهريب صرت...
ع. س. ع
والله عقلة تنكة وانفقع فلوس ودلع عساة بالفقر أن شاء الله
اسعد حق اصابع الزمن
نقطه مهمه... الاجانب وخاصه الشوام عندهم جرأه للتهريب... لانه لن يردعم الا تطبق حكم القتل.. خاصه لمن يهرب كميات كبيره.. والحق ان القتل قليل...

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