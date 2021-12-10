‏ بالفيديو.. "العقيلي": حمدالله يمتلك عقلية طفل صغير

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي ونجم نادي النصر السابق، خالد العقيلي، محترف النصر السابق، المغربي عبدالرزاق حمدالله، مؤكدًا أن تصرفاته تخرج من طفل.
وقال خالد العقيلي: "ما أدري وين بتوديه عقليته.. لاعب يملك مهارات ومؤثر وخطير وهداف على أعلى طراز وكل فريق يتمناه ولكن سلوكه خارج الملعب سيئ جدًا فهو مزاجي ومتقلب".
وتابع العقيلي مهاجمًا حمدالله: "سوا تفرقة في الفريق وعنصرية وهو رايح يرسل رسالة فيها تفرقة وفيها عنصرية.. ما أدري حمدالله إيش تركيب عقليته هو لاعب خطير جدًا ولكن عقليته عقلية طفل صغير"، بحسب برنامج "عز الرياضة".