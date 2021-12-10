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انتهاء علاقة عبدالرحمن العبيد بالنصر 

منذ يومين
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انتهاء علاقة عبدالرحمن العبيد بالنصر 

طلال الغامدي (صدى):
انتهت علاقة الظهير عبدالرحمن العبيد بنادي النصر، وذلك بعدما أخبرت إدارة النصر اللاعب "العبيد" بعدم الرغبة في تجديد العقد والبحث عن نادي آخر.

وكانت إدارة النصر، قررت تحويل عبدالرحمن العبيد، ظهير أيسر الفريق، إلى التدريبات الانفرادية، حيث يعتبر العبيد ثالث لاعب نصراوي، يتم إحالته إلى التدريبات الانفرادية، في الموسم الحالي.

يذكر أن  النصر يعاني  من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث ودع حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، مع احتلال المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

 

نادي النصر
عقد
عبدالرحمن العبيد
علاقة
تجديد

التعليقات

أبو طلال
أبو طلال عدد التعليقات : 44
منذ يومين
اي لاعب مايرجع العيادات النادي ويتكي فيها كم شهر هذا مصيره وكبر دليل عبدالفتاح ورفقاه
أبو طلال
أبو طلال عدد التعليقات : 44
منذ يومين
اي لاعب مايرجع العيادات النادي ويتكي فيها كم شهر هذا مصيره وكبر دليل عبدالفتاح ورفقاه
أبو طلال
أبو طلال عدد التعليقات : 44
منذ يومين
اي لاعب مايرجع العيادات النادي ويتكي فيها كم شهر هذا مصيره وكبر دليل عبدالفتاح ورفقاه
قرنبع
قرنبع عدد التعليقات : 1
منذ يومين
خلاص ترا ازعجتنا يابو طلال عشرين الف مره تعيدها
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3300
منذ يومين
ههههههه 😜😜
الاستثنائي
الاستثنائي عدد التعليقات : 2
منذ يومين
ههههههههه.كلامك صحيح ابوطلال
١١١٢٢٢
١١١٢٢٢ عدد التعليقات : 1
منذ يومين
نسال الله العفو والعافيه والصحه والسلامه والتوفيق للجميع
الرمز
الرمز عدد التعليقات : 1433
منذ يوم
يا..ع. س. ع ههههههه 😜😜خلصة بطاريك دلعت السانك انتضر الموت جايك,,,,,,,,,
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3300
منذ يوم
تعليق الرمز،، وانت الفقر جايك حتى تموت منة
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 808
منذ ساعة
لاعب كان فذ واثبت نفسه ووصل المنتخب بكل فئاته اكبر خطا اقترفه توقيع لمقبره اللاعبين نادي القرنبع
والان قليلين الخاتمه قضبوه الباب

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أحدث التعليقات

kkkk
شوفو لهم حكم الي يمكن ينفع معهم
kkkk
يبون المحلي ومره يبون الاجنبي
kkkk
الاهلي لو يلعب دوري لوحده خذ الثاني ههههههههههههههههههههههههههه
kkkk
ان شاءالله ياخذونه عشان تكمل المهزله هههههههههههههههههههههه
الكاتب خالد حشوان
جزاك الله خيرا يادكتور على المعلومات القيمة

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