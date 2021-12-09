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قانوني يفجر مفاجأة بشأن انضمام سعود عبدالحميد للهلال 

منذ ساعة
2543
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قانوني يفجر مفاجأة بشأن انضمام سعود عبدالحميد للهلال 

نواف السالم (صدى):
كشف القانوني أحمد الأمير، عن مفاجأة بشأن انضمام سعود عبدالحميد للهلال، قائلا إن قيد سعود عبد الحميد لاعب الاتحاد في قائمة الهلال خلال الموسم الجاري وبعد نهاية عقده مع ناديه لن يحدث سوى بشرط واحد.

وأوضح أن سعود لن يكون لاعبًا عاطلًا في حالة انتهى عقده مع الاتحاد في 31 يناير القادم، حيث أنه لا يجوز أبدًا للهلال قيده في قائمته خارج فترات التسجيل، وفق "جول".

وكان الهلال فاجأ الجميع بالإعلان عن تعاقده مع الظهير الأيمن في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع الاتحاد في نهاية يناير القادم.

 

 

الهلال
الاتحاد
التسجيل
انتقال
سعود عبدالحميد

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3268
منذ ساعة
اقول الموضوع انتهى سعود عبدالحميد هلالي،، والهلال لا يقدم على أي خطوة الا بعد دراستها من كافة النواحي القانونية والمالية والانضباطية ولدية خبرة كبيرة في هذة الأمور
زائر
زائر عدد التعليقات : 4843
منذ 42 دقيقة
ليته والله سكت هذا اللي ما عنده اي سالفه والله

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أحدث التعليقات

زائر
الصوت من مسلسل ومركب
زائر
ليته والله سكت هذا اللي ما عنده اي سالفه والله
ع. س. ع
اقول الموضوع انتهى سعود عبدالحميد هلالي،، والهلال لا يقدم على أي خطوة الا بعد دراستها من كافة النواحي القانونية والمالية والانضباطية ولدية خبرة كبيرة...
أبو طلال
اي لاعب مايرجع العيادات النادي ويتكي فيها كم شهر هذا مصيره وكبر دليل عبدالفتاح ورفقاه
أبو طلال
اي لاعب مايرجع العيادات النادي ويتكي فيها كم شهر هذا مصيره وكبر دليل عبدالفتاح ورفقاه

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