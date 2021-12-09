قانوني يفجر مفاجأة بشأن انضمام سعود عبدالحميد للهلال 

نواف السالم (صدى):
كشف القانوني أحمد الأمير، عن مفاجأة بشأن انضمام سعود عبدالحميد للهلال، قائلا إن قيد سعود عبد الحميد لاعب الاتحاد في قائمة الهلال خلال الموسم الجاري وبعد نهاية عقده مع ناديه لن يحدث سوى بشرط واحد.
وأوضح أن سعود لن يكون لاعبًا عاطلًا في حالة انتهى عقده مع الاتحاد في 31 يناير القادم، حيث أنه لا يجوز أبدًا للهلال قيده في قائمته خارج فترات التسجيل، وفق "جول".
وكان الهلال فاجأ الجميع بالإعلان عن تعاقده مع الظهير الأيمن في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع الاتحاد في نهاية يناير القادم.