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حسم الجدل حول ارتباط عمر كمال بشيماء مغربي 

منذ 8 ساعات
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حسم الجدل حول ارتباط عمر كمال بشيماء مغربي 

القاهرة (صدى):
كشف مطرب المهرجانات المصري عمر كمال، عن حقيقة ارتباطه بالفنانة شيماء المغربي، قائلا:"ممكن يكون فيديو كليب جديد أو فيلم أو خطوبة الله أعلم، هنعرف الحقيقة الأيام الجاية".

وأشار عمر كمال إلى أنه يحاول إيجاد حل لأزمة زميليه حسن شاكوش وحمو بيكا، موضحا:"شاكوش قد أخطأ ومن المحتمل أن يقدم الاعتذار، أو دفع غرامة مالية او حتى إيقافه فترة زمنية عن الغناء".

ولفت إلى أن كل ما يملكه من مال وسيارات هو من تعبه ومجهوده الشخصي، موضحا:"تعبت من نظرة الناس، حتى أنني فكرت عند عودتي إلى مصر بإمكانية التبرع بالسيارة إلى مؤسسة خيرية".

 

 

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55825
منذ ساعة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الخسيس غير رايه لما شاف الاخت اجمل من الخطيبه .. احسنت يا شيخ مبروك في ردك على اسائل المتقلب عقليا و فكريا
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما لقا ارض يبني فيها الا في طريق السيول . لو عمل مخارج للمياه لما حصل انهيار للجدار
ابو عمار
طيب ليه يتوقع المسؤل ان الموظفين ممكن يبكون
ابو عمار
كل ما عند العربي جميل و ممتاز

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