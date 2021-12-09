حسم الجدل حول ارتباط عمر كمال بشيماء مغربي 

القاهرة (صدى):
كشف مطرب المهرجانات المصري عمر كمال، عن حقيقة ارتباطه بالفنانة شيماء المغربي، قائلا:"ممكن يكون فيديو كليب جديد أو فيلم أو خطوبة الله أعلم، هنعرف الحقيقة الأيام الجاية".
وأشار عمر كمال إلى أنه يحاول إيجاد حل لأزمة زميليه حسن شاكوش وحمو بيكا، موضحا:"شاكوش قد أخطأ ومن المحتمل أن يقدم الاعتذار، أو دفع غرامة مالية او حتى إيقافه فترة زمنية عن الغناء".
ولفت إلى أن كل ما يملكه من مال وسيارات هو من تعبه ومجهوده الشخصي، موضحا:"تعبت من نظرة الناس، حتى أنني فكرت عند عودتي إلى مصر بإمكانية التبرع بالسيارة إلى مؤسسة خيرية".