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قصة القرية التي أصيب سكانها بالهلاوس والنوم العميق

منذ 9 ساعات
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قصة القرية التي أصيب سكانها بالهلاوس والنوم العميق

كازاخستان (صدى):
احتار علماء في تفسير معاناة سكان قرية كالاتشي الكازاخستانية من الهلاوس والسقوط في النوم العميق.

وكانت من بين الحالات الغريبة في القرية دخول الطلاب في ثبات عميق أشبه بالموت ليوم كامل أثناء ساعات الدراسة، ومعاناة البعض من الهلاوس.

وأصيب 10% من سكان القرية بالنوم العميق، وزادت هذه الحالات مع مرور الوقت دون تفسير واضح.

وظهرت أولى الإصابات في 2010، واضطرت السلطات المحلية إلى إخلاء القرية في مارس 2015.

وأرجع العلماء سبب الظواهر الغريبة في القرية إلى التراكم المفرط للسوائل بأدمغة أهالي القرية بينما فسر آخرون أن السبب في ذلك إصابة الفيروسات والالتهابات البكتيرية مثل التهاب السحايا.

وفسر علماء آخرون سر القرية إلى ارتفاع أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات في هواء القرية بشكل يفوق 10 أضعاف من النسبة المسموح بأن تتواجد في الهواء.

أول أكسيد الكربون
الهلاوس
قرية كالاتشي الكازاخستانية
النوم العميق
الهيدروكربونات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55825
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الخسيس غير رايه لما شاف الاخت اجمل من الخطيبه .. احسنت يا شيخ مبروك في ردك على اسائل المتقلب عقليا و فكريا
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما لقا ارض يبني فيها الا في طريق السيول . لو عمل مخارج للمياه لما حصل انهيار للجدار
ابو عمار
طيب ليه يتوقع المسؤل ان الموظفين ممكن يبكون
ابو عمار
كل ما عند العربي جميل و ممتاز

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