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انهيار منزل بسبب السيول
منذ 3 ساعات
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15121
منذ 32 دقيقة
ومنهو العاقل أو الصاحي اللي يبني في مجرى وطريق السيل.
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أحدث التعليقات
غييييوووورررر
الاختلاط ساس المصائب
عبود
راحت فلوسك يا صابر
واضح ***وصريح
ومنهو العاقل أو الصاحي اللي يبني في مجرى وطريق السيل.
ع. س. ع
واذا فرضنا أن الهلال وقع معة وهو كابتن المنتخب أين المشكلة لكن لا يهمنا كلامهم وضجيجهم فهذة عاداتهم وبالعكس الصراخ على قدر الألم وليصيحو...
ابو راكان
فهد المولد لاعب كبير وكل يا تمناه و اتمنى لك التوفيق رجل خلوق ومؤدب
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