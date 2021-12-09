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انتهاء علاقة عبدالرحمن العبيد بالنصر 

منذ 3 ساعات
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انتهاء علاقة عبدالرحمن العبيد بالنصر 

طلال الغامدي (صدى):
انتهت علاقة الظهير عبدالرحمن العبيد بنادي النصر، وذلك بعدما أخبرت إدارة النصر اللاعب "العبيد" بعدم الرغبة في تجديد العقد والبحث عن نادي آخر.

وكانت إدارة النصر، قررت تحويل عبدالرحمن العبيد، ظهير أيسر الفريق، إلى التدريبات الانفرادية، حيث يعتبر العبيد ثالث لاعب نصراوي، يتم إحالته إلى التدريبات الانفرادية، في الموسم الحالي.

يذكر أن  النصر يعاني  من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث ودع حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، مع احتلال المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

 

نادي النصر
عقد
عبدالرحمن العبيد
علاقة
تجديد

التعليقات

أبو طلال
أبو طلال عدد التعليقات : 43
منذ 13 دقيقة
اي لاعب مايرجع العيادات النادي ويتكي فيها كم شهر هذا مصيره وكبر دليل عبدالفتاح ورفقاه
أبو طلال
أبو طلال عدد التعليقات : 43
منذ 13 دقيقة
اي لاعب مايرجع العيادات النادي ويتكي فيها كم شهر هذا مصيره وكبر دليل عبدالفتاح ورفقاه
أبو طلال
أبو طلال عدد التعليقات : 43
منذ 12 دقيقة
اي لاعب مايرجع العيادات النادي ويتكي فيها كم شهر هذا مصيره وكبر دليل عبدالفتاح ورفقاه

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أحدث التعليقات

أبو طلال
اي لاعب مايرجع العيادات النادي ويتكي فيها كم شهر هذا مصيره وكبر دليل عبدالفتاح ورفقاه
أبو طلال
اي لاعب مايرجع العيادات النادي ويتكي فيها كم شهر هذا مصيره وكبر دليل عبدالفتاح ورفقاه
محايد ولكن..
البنوك منشار يأكلك طالع نازل بحق وبدون حق ولاهناك من يحميك منهم
أبو طلال
اي لاعب مايرجع العيادات النادي ويتكي فيها كم شهر هذا مصيره وكبر دليل عبدالفتاح ورفقاه
القناص
والله كذابين وماعندكم سالفه ماعندكم ماعندي جدتي مايعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى

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