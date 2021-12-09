شقيق ياسمين عبد العزيز يرد عليها لعدم ذكرها اسمه ضمن الأشخاص الذين دعموها

القاهرة (صدى):
رد الفنان المصري وائل عبد العزيز على كلام شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز وعدم ذكرها لإسمه ضمن الأشخاص الذين شكرتهم على وقوفهم بجانبها خلال مرضها ومحنتها قبل أشهر قليلة.
ونشر من خلال صفحته على ”فيسبوك“ صورة له وهو داخل المستشفى، أشار من خلالها أنه لم يترك شقيقته وهي مريضة وكان ضمن المتواجدين خلال فترة مرضها قائلًا:" قاعدة المستشفى شهر كامل، مش مهم، أنا أصلا مش مهم، المهم إن إنتي قومتي بالسلامة واطمنت عليكي".
وقالت ياسمين عبدالعزيز خلال لقائها الإعلامي الأخير، إنها تفاجأت من بعض الأشخاص الذين وقفوا بجانبها، خلال فترة مرضها موجهة للجميع الشكر والامتنان لهم