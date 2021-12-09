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شقيق ياسمين عبد العزيز يرد عليها لعدم ذكرها اسمه ضمن الأشخاص الذين دعموها

منذ 9 ساعات
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شقيق ياسمين عبد العزيز يرد عليها لعدم ذكرها اسمه ضمن الأشخاص الذين دعموها

القاهرة (صدى):
رد الفنان المصري وائل عبد العزيز على كلام شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز وعدم ذكرها لإسمه ضمن الأشخاص الذين شكرتهم على وقوفهم بجانبها خلال مرضها ومحنتها قبل أشهر قليلة.

ونشر من خلال صفحته على ”فيسبوك“ صورة له وهو داخل المستشفى، أشار من خلالها أنه لم يترك شقيقته وهي مريضة وكان ضمن المتواجدين خلال فترة مرضها قائلًا:" قاعدة المستشفى شهر كامل، مش مهم، أنا أصلا مش مهم، المهم إن إنتي قومتي بالسلامة واطمنت عليكي".

وقالت ياسمين عبدالعزيز خلال لقائها الإعلامي الأخير، إنها تفاجأت من بعض الأشخاص الذين وقفوا بجانبها، خلال فترة مرضها موجهة للجميع الشكر والامتنان لهم

 

 

مستشفى
مرض
خلافات
ياسمين عبد العزيز
وائل عبد العزيز
شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55825
منذ ساعة
يمكن سقط اسمك سهوا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الخسيس غير رايه لما شاف الاخت اجمل من الخطيبه .. احسنت يا شيخ مبروك في ردك على اسائل المتقلب عقليا و فكريا
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما لقا ارض يبني فيها الا في طريق السيول . لو عمل مخارج للمياه لما حصل انهيار للجدار
ابو عمار
طيب ليه يتوقع المسؤل ان الموظفين ممكن يبكون
ابو عمار
كل ما عند العربي جميل و ممتاز

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