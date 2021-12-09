الاتحاد يفاوض لاعب الفتح "بوشل" لتعويض رحيل "عبدالحميد"

نواف السالم (صدى):
بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، مفاوضات مع أحد لاعبي الفتح لتعويض رحيل سعود عبدالحميد، إلى صفوف الهلال.
وفتح الاتحاد خط المفاوضات مع الظهير الأيمن للفتح نواف بوشل، حيث سيدخل الفترة الحرة في فبراير المُقبل، وفق "اليوم".
وتعمل إدارة الحائلي على شراء المدة المُتبقية في عقد اللاعب، حتى يدعم صفوف الفريق بداية من النصف الثاني بالموسم.
وكان الهلال أعلن عن تعاقده مع سعود عبدالحميد، لمدة 4 سنوات، حتى عام 2025، على أن ينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.