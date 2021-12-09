الروقي بعد انتقال "عبدالحميد" :" لم يجدوا إلا كذبة الكبتنية"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي، على انتقاد بعض الإعلاميين لصفقة انتقال اللاعب سعود عبدالحميد من الاتحاد إلى الهلال، حيث أن سعود عبدالحميد أخذ الكبتنية وشارة القيادة للمنتخب في بطولة كأس العرب.
وقال فهد الروقي:"لم يجدوا في الصفقة إلا كذبة ( الكبتنية ) فانطلقوا زرافات ووحدانا ( شايبهم ) يسبق ( عايبهم )"، لافتا:" بهكذا فكر يستمر مرعبهم في الثبات ويستمرون هم في الضياع".
وكان نادي الهلال تعاقد رسميا مع لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد سعود عبدالحميد لمدة 4 سنوات ؛ وجاء ذلك بعد رفض رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي أي وسطات للتقريب بين اللاعب والنادي وذلك في ظل الخلاف مع وكيل أعمال اللاعب.