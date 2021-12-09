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الروقي بعد انتقال "عبدالحميد" :" لم يجدوا إلا كذبة الكبتنية"

منذ 3 ساعات
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الروقي بعد انتقال "عبدالحميد" :" لم يجدوا إلا كذبة الكبتنية"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي، على انتقاد بعض الإعلاميين لصفقة انتقال اللاعب سعود عبدالحميد من الاتحاد إلى الهلال، حيث أن سعود عبدالحميد أخذ الكبتنية وشارة القيادة للمنتخب في بطولة كأس العرب.

وقال فهد الروقي:"لم يجدوا في الصفقة إلا كذبة ( الكبتنية ) فانطلقوا زرافات ووحدانا ( شايبهم ) يسبق ( عايبهم )"، لافتا:" بهكذا فكر يستمر مرعبهم في الثبات ويستمرون هم في الضياع".

وكان نادي الهلال تعاقد رسميا مع لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد سعود عبدالحميد لمدة 4 سنوات ؛ وجاء ذلك بعد رفض رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي أي وسطات للتقريب بين اللاعب والنادي وذلك في ظل الخلاف مع وكيل أعمال اللاعب.

 

 

 

الهلال
الاتحاد
فهد الروقي
صفقة
أنمار الحائلي
سعود عبدالحميد

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3267
منذ ساعة
واذا فرضنا أن الهلال وقع معة وهو كابتن المنتخب أين المشكلة لكن لا يهمنا كلامهم وضجيجهم فهذة عاداتهم وبالعكس الصراخ على قدر الألم وليصيحو ليل نهار اهم شيء سعود عبدالحميد هلالي

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الاختلاط ساس المصائب
عبود
راحت فلوسك يا صابر
واضح ***وصريح
ومنهو العاقل أو الصاحي اللي يبني في مجرى وطريق السيل.
ع. س. ع
واذا فرضنا أن الهلال وقع معة وهو كابتن المنتخب أين المشكلة لكن لا يهمنا كلامهم وضجيجهم فهذة عاداتهم وبالعكس الصراخ على قدر الألم وليصيحو...
ابو راكان
فهد المولد لاعب كبير وكل يا تمناه و اتمنى لك التوفيق رجل خلوق ومؤدب

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