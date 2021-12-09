موظفة تنتقم من المدير وتشغل النار في مكان العمل

بانكوك (صدى):
عمدت موظفة إلى إشعال النار في مستودع للنفط بتايلاند كانت تعمل به، انتقاما من مديرها بعدما سئمت منه بسبب الضغوط التي يمارسها عليها.
و أشعلت الموظفة سرييا، البالغة من العمر 38 عاماً، النار في قطعة من الورق وألقتها في حاوية وقود، فأدى إلى اشتعال حريق هائل اجتاح مستودع النفط، وذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
واعترفت سرييا بارتكاب الجريمة، قائلة إنها قامت بفعلتها بسبب الضغط الذي يمارسه عليها رب عملها، بيبات أونغبراباكورن، 65 عاما، كل يوم.
وأوضحت الشرطة إن الحريق تسبب في أضرار مادية هائلة بلغت قيمتها 900 ألف جنيه إسترليني، بعدما التهمت النيران وانتشرت بسبب المواد القابلة للاشتعال المخزنة في المستودع.