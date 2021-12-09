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موظفة تنتقم من المدير وتشغل النار في مكان العمل

منذ 11 ساعة
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موظفة تنتقم من المدير وتشغل النار في مكان العمل

بانكوك (صدى):
عمدت موظفة إلى إشعال النار في مستودع للنفط بتايلاند كانت تعمل به، انتقاما من مديرها بعدما سئمت منه بسبب الضغوط التي يمارسها عليها.

و أشعلت الموظفة سرييا، البالغة من العمر 38 عاماً، النار في قطعة من الورق وألقتها في حاوية وقود، فأدى إلى اشتعال حريق هائل اجتاح مستودع النفط، وذلك بحسب سكاي نيوز عربية.

واعترفت سرييا بارتكاب الجريمة، قائلة إنها قامت بفعلتها بسبب الضغط الذي يمارسه عليها رب عملها، بيبات أونغبراباكورن، 65 عاما، كل يوم.

وأوضحت الشرطة إن الحريق تسبب في أضرار مادية هائلة بلغت قيمتها 900 ألف جنيه إسترليني، بعدما التهمت النيران وانتشرت بسبب المواد القابلة للاشتعال المخزنة في المستودع.

تايلاند
مدير
مستودع نفط
موظفة تشعل النار

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55825
منذ 51 دقيقة
قد يكون المدير قاسي عليها او طلباته كثيره

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الخسيس غير رايه لما شاف الاخت اجمل من الخطيبه .. احسنت يا شيخ مبروك في ردك على اسائل المتقلب عقليا و فكريا
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما لقا ارض يبني فيها الا في طريق السيول . لو عمل مخارج للمياه لما حصل انهيار للجدار
ابو عمار
طيب ليه يتوقع المسؤل ان الموظفين ممكن يبكون
ابو عمار
كل ما عند العربي جميل و ممتاز

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