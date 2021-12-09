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مواطنة تنتقد تصرفات بعض الرجال
منذ ساعتين
1365
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15118
منذ 41 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههه
نفروبك.
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
إحتمال يكون مؤجر الأدوار، يعني ماهوب فيه، ممكن الحبيب FULL
نجاة محمد
احسنت و احب ردودك علي المتابعين لك
نجاة محمد
صراحة مو كل من غني في المهرجنات لهم اسماء مستعارة للشهرة اذا ما تحبوهم الناس تحبهم
واضح ***وصريح
مذيع قليل ذوق،،وناقص معرفة..
واحد من الناس
مساكين جماهير النصر والله اني ارحمهم مساكين ياعيني عليهم لاذاقوا حلو ولا مرار
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