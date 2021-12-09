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طبيب يوضح متى تأخذ فيتامين دال
منذ 13 ساعة
1937
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55825
منذ 52 دقيقة
طيب
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أحدث التعليقات
ابو عمار
الخسيس غير رايه لما شاف الاخت اجمل من الخطيبه .. احسنت يا شيخ مبروك في ردك على اسائل المتقلب عقليا و فكريا
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما لقا ارض يبني فيها الا في طريق السيول . لو عمل مخارج للمياه لما حصل انهيار للجدار
ابو عمار
طيب ليه يتوقع المسؤل ان الموظفين ممكن يبكون
ابو عمار
كل ما عند العربي جميل و ممتاز
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