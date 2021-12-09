نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مسافر في موقف لا يحسد عليه

منذ 3 ساعات
1061
1

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15118
منذ 13 دقيقة
إحتمال يكون مؤجر الأدوار،

يعني ماهوب فيه،

ممكن الحبيب FULL

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
إحتمال يكون مؤجر الأدوار، يعني ماهوب فيه، ممكن الحبيب FULL
نجاة محمد
احسنت و احب ردودك علي المتابعين لك
نجاة محمد
صراحة مو كل من غني في المهرجنات لهم اسماء مستعارة للشهرة اذا ما تحبوهم الناس تحبهم
واضح ***وصريح
مذيع قليل ذوق،،وناقص معرفة..
واحد من الناس
مساكين جماهير النصر والله اني ارحمهم مساكين ياعيني عليهم لاذاقوا حلو ولا مرار

أخر الأخبار

بالفيديو .. انفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بإيران
بالفيديو .. انفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بإيران
منذ 12 دقيقة 1118
الروقي بعد انتقال "عبدالحميد" :" لم يجدوا إلا كذبة الكبتنية"
الروقي بعد انتقال "عبدالحميد" :" لم يجدوا إلا كذبة الكبتنية"
منذ 17 دقيقة 1061
انتقام الأسبان من "ميسي" بعد فوزه بالكرة الذهبية
انتقام الأسبان من "ميسي" بعد فوزه بالكرة الذهبية
منذ 21 دقيقة 1153
الإعدام لسفاح الإسماعيلية بعد قتل صديقه وفصل رأسه عن جسده 
الإعدام لسفاح الإسماعيلية بعد قتل صديقه وفصل رأسه عن جسده 
منذ 26 دقيقة 290
نيوزيلندا تحظر بيع التبغ لكل من ولد بعد عام 2008
نيوزيلندا تحظر بيع التبغ لكل من ولد بعد عام 2008
منذ 28 دقيقة 187
"الهلال" يدخل قائمة الأندية الأكثر شهرة عالمياً
"الهلال" يدخل قائمة الأندية الأكثر شهرة عالمياً
منذ 33 دقيقة 1210
بالفيديو.. سياسي بحريني يتحدث عن زيارة ولي العهد :" أينما تتواجد السعودية وولي العهد يتواجد الخير"
بالفيديو.. سياسي بحريني يتحدث عن زيارة ولي العهد :" أينما تتواجد السعودية وولي العهد يتواجد الخير"
منذ 37 دقيقة 1148
العلاقات السعودية البحرينية.. تلاحم وتعاضد وعمق في الروابط الأخوية
العلاقات السعودية البحرينية.. تلاحم وتعاضد وعمق في الروابط الأخوية
منذ 45 دقيقة 1198
"الضمان الصحي" ينوه بآخر موعد لتطبيق العقد الموحد للتأمين
"الضمان الصحي" ينوه بآخر موعد لتطبيق العقد الموحد للتأمين
منذ 45 دقيقة 1165
تفاصيل صفقة انتقال سعود عبدالحميد إلى الهلال 
تفاصيل صفقة انتقال سعود عبدالحميد إلى الهلال 
منذ 51 دقيقة 1542