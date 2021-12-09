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المذيع أحرج الرجال قدام زوجته
منذ 4 ساعات
1433
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15120
منذ ساعتين
مذيع قليل ذوق،،وناقص معرفة..
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أحدث التعليقات
طعس الماضي
يا صبر الارض على الطقعانات...
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
الا دبغوكم عيال اوسكبار ومحبو نعاله.. إلى متى وانتم منبطحين لهم.. من يوم هتفوا ضدكم بعبارة نيجريا ولم تحركوا ساكنا عرفت انكم مرتزقة لعيال...
سعد آل معدي
الظاهر هذا الانسان مريض بمرض اسمة الشهرة على حساب نادي الشباب الله يعافيك ولايبتلينا بما ابتلاك من هبالة وسذاجة وكذب واشاعات مزيفة
سعد آل معدي
الظاهر هذا الانسان مريض بمرض اسمة الشهرة على حساب نادي الشباب الله يعافيك ولايبتلينا بما ابتلاك من هبالة وسذاجة وكذب واشاعات مزيفة
سعد آل معدي
الظاهر هذا الانسان مريض بمرض اسمة الشهرة على حساب نادي الشباب الله يعافيك ولايبتلينا بما ابتلاك من هبالة وسذاجة وكذب واشاعات مزيفة
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